33,6 proc. Polaków zagłosowałoby na partię rządzącą, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę - wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskuje niemal trzy punkty procentowe poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu.

Zdjęcie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Prawo i Sprawiedliwość, które do tej pory traciło w sondażach, zaczęło odzyskiwać poparcie. W najnowszym sondażu United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 33,6 proc. pytanych deklaruje głosowanie na partię rządzącą. To wzrost o dokładnie 2,7 punktów procentowych w stosunku do październikowego sondażu.



23 proc. respondentów chciałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską. Tym samym największa obecnie partia opozycyjna traci 2,3 proc. poparcia.

/ Grafika RMF FM



W sondażu traci także Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni deklaruje głosować 11,8 proc. Zatem w porównaniu do październikowego sondażu Polska 2050 traci najwięcej, bo aż 2,9 proc.

Poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej wzrosło do 6,1 proc. (2,7 proc. w poprzednim sondażu). Największy wzrost zalicza w tym sondażu Lewica - teraz mogą liczyć na 9,8 proc. poparcia, co jest wzrostem o aż 3,8 punktów procentowych.

4,7 proc. deklaruje poparcie dla Konfederacji.

Chęć udziału w głosowaniu deklaruje 54,4 proc. respondentów. 45,1 proc. pytanych nie poszłoby do urn, a niezdecydowanych respondentów jest 0,5 proc.