Gościem Marcina Zaborskiego w Rozmowie w samo południe w RMF FM będzie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego i autor tej partii do Sejmu poseł Piotr Zgorzelski. Zapytamy o to, z kim w koalicji do wyborów pójdzie PSL i czy działacze partii stanowczo odrzucają wspólny blok wyborczy od lewicy do ludowców.

