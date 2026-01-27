Intensywne śnieżyce, silny wiatr i oblodzenia – to warunki, z jakimi od kilku dni zmagają się mieszkańcy północnej, zachodniej i centralnej Polski. Poczta Polska ostrzega przed możliwymi opóźnieniami w dostarczaniu przesyłek i zakłóceniami w pracy placówek na terenie aż sześciu województw.

Trudne warunki pogodowe utrudniają pracę Poczty Polskiej. Problemy z dostawami przesyłek w sześciu województwach / Anna Kaczmarz / Polska Press / East News

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy i jeden z największych pracodawców w kraju, już od kilku dni informuje o utrudnieniach w dostarczaniu przesyłek. Wszystko przez niekorzystne warunki atmosferyczne, które dotknęły województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie oraz łódzkie. Śnieżyce, silny wiatr i marznący deszcz skutecznie utrudniają pracę listonoszom, kurierom i pracownikom placówek pocztowych.

Z informacji przekazanych przez Pocztę Polską wynika, że problemy mogą pojawić się zarówno w doręczaniu listów, paczek i przekazów pieniężnych, jak i w funkcjonowaniu samych placówek.

"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w sześciu województwach występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Poczta Polska to gigant, który codziennie doręcza blisko 4 miliony paczek i listów. W całym kraju działa ponad 7600 placówek, z czego aż 4800 to placówki własne. Listonosze i kurierzy pokonują rocznie aż 162 miliony kilometrów, korzystając z floty liczącej 7,2 tysiąca pojazdów. Do tego dochodzi kilkadziesiąt sortowni, które na co dzień dbają o sprawne rozdzielanie przesyłek.

Tak ogromna skala działania sprawia, że nawet niewielkie zakłócenia pogodowe mogą mieć poważne konsekwencje dla całego systemu logistycznego. Szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy śnieg, lód i silny wiatr potrafią sparaliżować nawet najlepiej przygotowane służby.

Jakie utrudnienia czekają klientów Poczty Polskiej

Poczta Polska codziennie doręcza blisko 4 miliony paczek i listów / Shutterstock

Mieszkańcy województw objętych alertem muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami w dostarczaniu korespondencji, paczek, przekazów pieniężnych i emerytur. Problemy mogą pojawić się także w dostępie do usług w placówkach pocztowych - niektóre z nich mogą być czasowo zamknięte lub funkcjonować w ograniczonym zakresie.

Poczta Polska zapewnia, że monitoruje sytuację na bieżąco i będzie informować klientów o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu placówek oraz dostawach przesyłek.

Cytat Dokładamy wszelkich starań, by jak najszybciej wrócić do normalnego trybu pracy. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas najważniejsze

Kiedy sytuacja wróci do normy?

Nie tylko Poczta Polska zmaga się z trudną zimą. Służby drogowe i ratunkowe apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Śliskie chodniki, zasypane drogi i niska widoczność to codzienność ostatnich dni w wielu regionach. Kierowcy powinni zachować szczególną czujność, a piesi unikać niepotrzebnych wyjść z domu.

Trudno przewidzieć, kiedy warunki pogodowe się poprawią i pocztowe przesyłki znów będą dostarczane bez zakłóceń. Poczta Polska apeluje o wyrozumiałość i zapewnia, że wszystkie przesyłki dotrą do adresatów tak szybko, jak to będzie możliwe. Wszelkie aktualizacje dotyczące pracy placówek i dostaw przesyłek będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej operatora.