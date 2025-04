Jeszcze przed świątecznym śniadaniem na konta emerytów i rencistów w całej Polsce trafiają dodatkowe pieniądze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur – otrzyma je blisko 7 mln os., a całkowita wartość świadczeń przekroczyła 13 mld zł. To finansowy zastrzyk, który ma realne znaczenie dla wielu polskich seniorów, szczególnie w okresie wzmożonych, świątecznych wydatków.

Zdjęcie ilustracyjne / Marek Bazak / East News

1878,91 zł brutto dla blisko 7 mln osób. Dodatkowe świadczenie trafi do wszystkich uprawnionych na dzień 31 marca 2025 r. - bez wniosków, automatycznie.

ZUS wypłaca trzynastki 1-25 kwietnia i 1 maja. Osoby z terminem 20 kwietnia dostaną pieniądze wcześniej - do 18 kwietnia.

Przy kilku świadczeniach (np. ZUS i KRUS) przysługuje jedna trzynastka. Renta rodzinna - jedna trzynastka dzielona między uprawnionych.

Dodatkowe świadczenie dla milionów Polaków

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 31 marca 2025 r. miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że pieniądze trafią nie tylko do emerytów, ale także do rencistów, osób pobierających renty rodzinne, socjalne, szkoleniowe, świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kwota tegorocznej "trzynastki" wynosi 1878,91 zł brutto - jest to równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2025 r. Świadczenie wypłacane jest automatycznie i nie trzeba składać żadnych wniosków. Co ważne, trzynasta emerytura nie podlega żadnym potrąceniom, komorniczym egzekucjom ani nie jest uzależniona od dochodu.

Harmonogram bez opóźnień - pieniądze przed świętami

ZUS rozpoczął wypłaty już 1 kwietnia. Kolejne tury przypadają na 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia, a ostatnie świadczenia zostaną zrealizowane 1 maja - z zastrzeżeniem, że jeśli ten dzień wypada w wolne od pracy (jak w tym roku), środki trafią do beneficjentów wcześniej, czyli do 30 kwietnia.

Dla wielu osób, których termin wypłaty przypada na 20 kwietnia, pieniądze będą dostępne już 18 kwietnia - tak, by zdążyć jeszcze przed Wielkanocą. ZUS podkreśla, że cała akcja przebiega zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Warto pamiętać, że w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS), przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Podobnie w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba - wypłacana jest jedna trzynastka, dzielona proporcjonalnie.

Świadczenie wypłaca ZUS, nawet jeśli inne pieniądze otrzymujemy z różnych instytucji. Wypłaty nie trzeba zgłaszać ani ubiegać się o nią w urzędzie - wszystko dzieje się z urzędu, automatycznie.