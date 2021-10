Piątek będzie bezdeszczowy i słoneczny w całej Polsce. Jak powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 stopni na północy do 18 stopni Celsjusza na południu kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, piątek będzie pogodny w całym kraju. W rozmowie z PAP Michał Ogrodnik z IMGW określił tę aurę jako przykład złotej polskiej jesieni.

Rano jeszcze mogą lokalnie zalegać mgły, mogące lokalnie ograniczać widoczność do 200 metrów. Natomiast w pozostałej części dnia słońca będzie dużo. Będziemy mieli do czynienia z typowo polską złotą jesienią, w czasie której jest ciepło, słonecznie i bez opadów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 12-14 stopni w północnej części kraju, około 16 stopni w centrum i od 17 do 18 stopni na południu. Wiał będzie słaby i miejscami umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Tylko w Kotlinie Kłodzkiej może to być silniejszy wiatr, osiągający prędkość do 70 km/h - powiedział Ogrodnik.

Noc z piątku na sobotę pogodna, z dużą ilością bezchmurnego nieba. Mgły pojawią się głównie na zachodzie i południu kraju. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do lokalnie 2 stopni na południowym wschodzie, 3 stopni w centrum i około 4-5 stopni na północnym wschodzie, wschodzie i zachodzie kraju. Najwyższa temperatura zapowiadana jest nad samym Bałtykiem - od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiał będzie słaby wiatr, jedynie w rejonie Kotliny Kłodzkiej i Beskidów może być silniejszy.