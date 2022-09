PGNiG zapowiada, że zabezpieczone są dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23. Jednocześnie spółka zapewniła, że wykorzysta gazociąg Baltic Pipe “zaplanowaną na ten rok w 100 procentach".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, którego uruchomienie zaplanowano na 1 października, wyjaśniamy, że PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok w 100 procentach" - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w piątkowym oświadczeniu.

W sierpniu PGNiG poinformował, że do końca roku zamierza przesłać poprzez Baltic Pipe ok. 800 mln metrów sześciennych gazu. Pełna przepustowość Baltic Pipe to 10 mld metrów sześciennych rocznie.

Spółka dodała, że ma zabezpieczone dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 a w ostatnich tygodniach zabezpieczyła dodatkowe kontrakty na zakup gazu od firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dzięki temu - jak wskazało PGNiG - "spółka posiada wolumeny gazu do gazociągu Baltic Pipe na poziomie, który gwarantuje, że wraz z pozostałymi źródłami pozyskania (wydobycie krajowe, dostawy LNG i zapasy magazynowe), będzie w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowanie swoich odbiorców w Polsce w nadchodzącym sezonie grzewczym".

PGNiG poinformowało, że nadal prowadzi rozmowy z dostawcami norweskiego gazu, "mając na uwadze optymalne wykorzystanie zarezerwowanej przepustowości Baltic Pipe w perspektywie długoterminowej. Dostawy gazu z tego kierunku będą jednym z głównych elementów zdywersyfikowanego portfela gazu GK PGNiG".

Money.pl wskazywało, że Polska wciąż nie ma podpisanych kontraktów z Norwegami, ale to nie jedyny problem. Większość przepustowości Europipe 2, do którego został wpięty Baltic Pipe, jest już zajęta, więc możliwości przesyłu na 2023 rok mogą być dużo mniejsze niż przedstawiają to władze.

Baltic Pipe od października

Baltic Pipe ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowana na 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Po uruchomieniu w październiku Baltic Pipe ma mieć przepustowość rzędu 2-3 mld m sześc. gazu rocznie. W 2023 r. gazociąg osiągnie swą maksymalną moc przesyłową, czyli 10 mld m sześc. gazu rocznie. Komisja Europejska przyznała inwestycji status "Projektu wspólnego zainteresowania" ("Project of Common Interest"). Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).