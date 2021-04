Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię polityczną o nazwie Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej przewodniczącym jest Michał Kobosko.

"Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię polityczną o nazwie "Polska 2050 Szymona Hołowni". Do "serca" i "głowy" dołączyły "ręce". Konsekwentnie robimy tę robotę" - napisał na Twitterze Szymon Hołownia.

"Rejestracja partii politycznej to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję. Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej" - podkreśliło w rozesłanym do mediów komunikacie biuro prasowe ruchu Polska 2050.



Do systemu rejestracji partii w Polsce można mieć sporo uwag. Dziwi nas to, że politycy starych partii nie doprowadzili do uporządkowania go tak, żeby system rejestracji partii politycznych “widział się" z procesem rejestracji stowarzyszeń czy innych organizacji społecznych i politycznych w Polsce - powiedział PAP przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko. Poinformował, że w związku z pełnieniem tej funkcji w najbliższym czasie przestanie być wiceprezesem stowarzyszenia Polska 2050. Zadeklarował, że pozostanie szefem nowej partii do czasu przeprowadzenia w niej pierwszych wyborów.