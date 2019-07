Franciszek nazwał prostytucję "chorobą ludzkości". We wstępie do wydanej we Włoszech książki poprosił kobiety, zmuszane do prostytucji o przebaczenie za traktowanie, jakie spotyka je również ze strony klientów, deklarujących się jako chrześcijanie. Rzymski dziennik "La Repubblica" opublikował w poniedziałek tekst przedmowy, jaką papież napisał do książki księdza Aldo Buonaiuto "Ukrzyżowane kobiety. Hańba handlu ludźmi opowiedziana na ulicy".

