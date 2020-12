10 tysięcy porcji smażonego karpia ufundował Bartłomiej Szczoczarz z Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska, który wspólnie z Miastem Kraków częstuje przysmakami mieszkańców miasta. Smażonego karpia, kapustę z grochem i pieczywo można odebrać dziś za "dziękuję i świąteczne życzenia" na placu Wolnica, do godziny 19.

Przedświąteczne zapachy unoszą się dziś na placu Wolnica na krakowskim Kazimierzu. Rozdawane jest tam półtora tysiąca porcji karpia. Oprócz tego można spróbować kapusty z grochem oraz z chlebem.

Karpie są podawane w półdzwonkach. Do Krakowa przyjechały już usmażone i gotowe do zjedzenia. Rybę można zjeść na miejscu albo wziąć do domu, ale trzeba mieć własny pojemnik.

W tradycji świątecznego karpia ważna jest też łuska. Tradycja rybacka nakazuje by łuska karpia wigilijnego znalazła się wśród opłatków na stole, a po życzeniach wylądowała głęboko, głęboko w portfelu. Przyniesie szczęście i kolejne pieniążki - radzi Bartłomiej Szczoczarz z Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska.

Podczas akcji rozdawania karpi należy pamiętać o przestrzeganiu obostrzeń związanych z koronawirusem. Chętni do skosztowania potraw muszą być w maseczce i zachować bezpieczny odstęp.

Pierwszy taki poczęstunek odbył się w poniedziałek przed Nowohuckim Centrum Kultury. Drugi miał miejsce w środę przy Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Pachnący karp dla mieszkańców Krakowa. Tym razem na placu Wolnica Jacek Skóra / RMF FM

Kolejne będą odbywały się od 16 do 19:

· 14 grudnia - Planty przy Barbakanie

· 16 grudnia - parking obok banku przy pętli tramwajowej na Kurdwanowie

· 18 grudnia - okolice Błoń