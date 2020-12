Ten tydzień to idealny czas na to, by upiec świąteczne pierniki. Te ciastka potrzebują czasu by zmięknąć, więc jeśli przygotujemy je już teraz, będą idealne na Boże Narodzenie. Tajniki pieczenia i zdobienia tych przysmaków dzienikarce RMF FM Marlenie Chudzio zdradziła Anna Skóra, krakowianka, która prowadzi profil na Facebooku AŻURanKI - piernik&frywolitka.

