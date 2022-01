Dziś można spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W całym kraju będzie silny wiatr - prognozuje Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy przygotowanej przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, dziś w całym kraju będzie wzmagał się silny wiatr, możliwe też będą burze.

Na wschodzie początkowo będzie pogodnie, ale z północnego-zachodu w głąb kraju i na wschód stopniowo będzie przemieszczała się strefa opadów. Początkowo będzie to śnieg, śnieg z deszczem, a potem deszcz. Miejscami też wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. W górach spadnie do 8 cm śniegu.

Temperatura na wschodzie kraju wyniesie około zera stopni, w centrum 3 stopnie a na północnym-zachodzie nawet 8 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich minus 1.

Wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km/h nad morzem i do 75 km/h w centrum kraju, a wieczorem będzie się nasilał. Wieczorem nad morzem możliwe lokalne burze śnieżne.

W nocy będzie bardzo mocno wiało. Porywy nad morzem wyniosą do 130 km/h, w centrum kraju do 110 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr może wiać z prędkością do 150 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Na północy i na wschodzie kraju możemy się spodziewać burz.

IMGW informuje, że tak silny wiatr może utrzymać się do niedzieli.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert, w którym ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Jak poinformowało na Twitterze, "SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski".

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.01) bardzo silny wiatr. Zostań w domu, jeśli możesz. Zabezpiecz rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - czytamy we wpisie.

Kolejne województwa wydają ostrzeżenia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia o silnym wietrze przekazało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. W porywach wiatr może wiać z prędkością nawet do 120 km/h. Ostrzeżenie dotyczy Gdańska i powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz Gdyni i Sopotu. Miejscami możliwe są burze. Ostrzeżenie obowiązuje od soboty godz. 17. do niedzieli, do godz. 18.

Ostrzeżenie o sztormie na Bałtyku w strefie brzegowej w części wschodniej wydało Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. W porywach wiatr na morzu może osiągać prędkość do 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20. w sobotę.



Dla woj. zachodniopomorskiego IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W północnej części regionu wiatr w porywach może osiągać prędkość do 130 km/h. Miejscami możliwe są burze. Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy północnej części województwa. To powiaty m.in. goleniowski, kołobrzeski, kamieński, sławieński, policki, gryficki i koszaliński. W południowej części regionu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, tam porywy wiatr mogą osiągać do 110 km/h. Według prognoz silny wiatr ma się utrzymać do niedzieli, do godz.15.

Dla całego woj. opolskiego IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 115 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18 w sobotę do godz. 21 w niedzielę.



Dla całego woj. lubuskiego IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet do 115 km/h. Miejscami możliwe są także burze. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16 w sobotę do godz. 17 w niedzielę.

W Wielkopolsce w związku z silnym wiatrem wydano dla wszystkich powiatów ostrzeżenie drugiego stopnia. W drugiej części nocy i nad ranem wiatr lokalnie może osiągać w porywach do 115 km/h. Miejscami możliwe są burze. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 17.00 dziś do godz. 18.00 w niedzielę.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje też w całym woj. kujawsko-pomorskim. Wydano je od godz. 18 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Synoptyk IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w nocy miejscami do 60 km/h, w porywach 90 km/h do 100 km/h, w nocy do 110 km/h. Możliwe są burze.



Na Podlasiu również wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Komunikaty trafiają do mieszkańców także za pośrednictwem aplikacji Regionalny System Ostrzegania (RSO). Ostrzeżenie jest ważne od soboty wieczorem ( godz. 20.00) do godziny 6.00 rano w poniedziałek. Wiatr w porywach może osiągnąć 90 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Lokalnie mogą wystąpić burze.

Także na całym Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Alert będzie obowiązywać od soboty od godz. 22 do poniedziałku do godz. 3 w nocy. Wiatr może wiać z prędkością od 45 km/h do 55 km/h, a w porywach nawet do 100 km/h. Lokalnie mogą wystąpić burze.



Alert drugiego stopnia obowiązuje też w woj. śląskim - od godziny 19 w sobotę do 21 w niedzielę. Wiatr może osiągać prędkość od 40 do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach nawet do 100 km/h. Lokalnie mogą wystąpić burze.Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. śląskiego.

W woj. łódzkim miejscami porywy mogą dochodzić do 115 km/h. Na terenie całego województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia - od godz. 18 dziś do godz. 18 w niedzielę.