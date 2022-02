Przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczą wybrzeża wschodniego, woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Rzeka Biebrza, zdj.ilustracyjne / Shutterstock

W województwie podlaskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów alarmowych wydane przez IMGW.



W związku z trwającym spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Biebrzy prognozuje się dalszy wzrost stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Rajgrodzie na Jeziorze Rajgrodzkim i na Jegrzni - napisano w ostrzeżeniu przygotowanym przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. Synoptycy prognozują też, że możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego wód w Harasimowiczach na rzece Sidrze.

/ IMGW / Zrzut ekranu

W woj. warmińsko-mazurskim wydano z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia przez wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Dolnej Łyny.



Jaka pogoda w środę?

W środę prognozowane są dodatnie temperatury w całym kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą 11 st. C. IMGW prognozuje zachmurzenie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. W środę rano nad Polską będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który spowoduje opady deszczu w całym kraju.

Deszcz ze śniegiem spadnie na Podhalu, w Karpatach śnieg - tutaj przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5 cm - informuje IMGW.

W ciągu dnia będzie ciepło, do 11 st. na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze kraju od 5 st. C na wschodzie do 7 st. w centrum. Wiatr powieje umiarkowany, w porywach nad morzem do 75 km/h.