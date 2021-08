W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze trwają uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hosera, biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej. Mszy żałobnej przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Ostatnie pożegnanie arcybiskupa Henryka Hosera / Radek Pietruszka / PAP

Liturgię pogrzebową koncelebruje kilkudziesięciu biskupów, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński, były ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita lubelski Stanisław Budzik i metropolita gdański pallotyn abp. Tadeusz Wojda, który wygłosi homilię. W uroczystości uczestniczy też przyjaciółka zmarłego, prof. Wanda Półtawska.



Po liturgii ciało śp. abpa Hosera spocznie w krypcie katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Arcybiskup Henryk Hoser zmarł wieczorem w piątek 13 sierpnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w wieku 78 lat po ciężkiej chorobie.



Henryk Hoser urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. W 1960 r. rozpoczął naukę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończył w 1966 r. Na kolejne dwa lata pozostał na uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 8 września 1970 r. złożył pierwszą profesję zakonną i został członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 r. z rąk bpa Władysława Miziołka. Rok później wyjechał na misję do Rwandy.



W 1978 r. założył w Kigali, stolicy Rwandy, Centrum Zdrowia Gikondo, którym kierował przez 17 lat, i Rwandyjską Akcję Rodzinną dla upowszechniania naturalnych metod planowania rodziny. Stał na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich w Kigali i kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS.



W 1994 r. uczestniczył w Synodzie Specjalnym dla Afryki jako ekspert w dziedzinie rozwoju i problemów rodziny. W tym samym roku Jan Paweł II ustanowił go wizytatorem apostolskim w Rwandzie i w krajach ościennych.



Po powrocie do Europy - w latach 1996-2003 - był przełożonym Regii Miłosierdzia Bożego pallotynów we Francji i członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w tym kraju. Od 2004 r. był przełożonym pallotyńskiej prokury misyjnej w Brukseli i duszpasterzem w strukturach Wspólnoty Europejskiej.



22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował Hosera sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Nadał mu jednocześnie godność arcybiskupa tytularnego Tepelte - tym samym został pierwszym polskim pallotynem podniesionym do godności arcybiskupa.



24 maja 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem warszawsko-praskim. Po ukończeniu 75 lat, 8 grudnia 2017 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu - tym samym przeszedł on na emeryturę. Jego następcą został bp Romuald Kamiński.



W maju 2018 r. papież mianował abpa Hosera specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii w Medjugorje. W ramach KEP od 18 czerwca 2008 r. przewodził pracom Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.