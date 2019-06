Rzecznik generalny TSUE uznał, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm zagraża niezależności organów ustawodawczych i wykonawczych. Dodatkowo ocenił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. Na świecie najważniejszym wydarzeniem czwartku było rosnące napięcie na linii USA-Iran. Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif stwierdził, że opinia prezydenta USA Donalda Trumpa, iż konflikt z jego krajem będzie "krótką wojną" to iluzja. Przygotowaliśmy dla was specjalne podsumowanie dnia.

Rzecznik TSUE wydał ważną dla Polski opinię

Rzecznik generalny TSUE wydał w czwartek opinię, w której uznał, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. Ponadto rzecznik TSUE ocenił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. Opinia rzecznika TSUE jest wstępem do wyroku w sprawie. Trybunał zazwyczaj się z nią zgadza, ale może też wydać zupełnie inny wyrok.

Szef MSZ Iranu: Krótka wojna to iluzja

Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif stwierdził, że opinia prezydenta USA Donalda Trumpa, iż konflikt z jego krajem będzie "krótką wojną" to iluzja. Dodał, że groźba "unicestwienia" Iranu to w jego ocenie groźba ludobójstwa.

Śmierć 9-miesięcznej Blanki. Jest śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez 4 instytucje

W związku z tragiczną śmiercią dziewięciomiesięcznego dziecka w Olecku w środę zostało wszczęte śledztwo w kontekście niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez 4 instytucje: sąd, policję, MOPS oraz kuratorów - poinformował w czwartek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.



Polacy zdobyli Nanda Devi East! Na szczycie stanęło dwóch wspinaczy

Polska wyprawa zdobyła szczyt Nanda Devi East (7434 m n. p. m.) w Himalajach. Na szczycie stanęło dwóch wspinaczy - Jarosław Gawrysiak i Wojciech Flaczyński.





Minister edukacji zaprasza prezydenta Warszawy na spotkanie ws. przepełnionych szkół

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zaprasza prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na rozmowę w sprawie podwójnego rocznika w szkołach średnich. O takie spotkanie prosił wcześniej w liście prezydent stolicy.



Wracają pytania o stan zdrowia Angeli Merkel

Angela Merkel trzęsła się podczas zaprzysiężenia nowej minister sprawiedliwości Christine Lambrecht. To już druga taka niedyspozycja Merkel w ostatnich dniach. 18 czerwca kanclerz Niemiec nie mogła opanować drżenia ciała podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tłumaczyła wtedy, że powodem było odwodnienie.



Właz do tunelu w bunkrach w Mamerkach otwarty!

Udało się usunąć właz do tunelu technicznego, który niedawno został znaleziony w kompleksie bunkrów w Mamerkach koło Węgorzewa na Mazurach. Rosnące przy włazie drzewo i gruba warstwa ziemi wskazują, że to miejsce nie było otwierane od czasów II wojny światowej. Dziś to się udało.

Zmiany w PFN

"Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiej Fundacji Narodowej" - poinformował Filip Rdesiński. "Decyzja ta podyktowana jest względami zawodowymi. Niebawem czekają mnie nowe, interesujące wyzwania. Odchodząc pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ostatnich sukcesów PFN" - napisał na Facebooku.