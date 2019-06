Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zaprasza prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na rozmowę w sprawie podwójnego rocznika w szkołach średnich. O takie spotkanie prosił wcześniej w liście prezydent stolicy.

Dariusz Piontkowski / Tomasz Gzell / PAP

Oczywiście chcę porozmawiać, jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o polskiej edukacji. Stolica jest miejscem szczególnym. Tu co prawda kurator na bieżąco kontaktuje się z władzami Warszawy, ale jeżeli jest taka potrzeba - spotkam się z panem prezydentem - powiedział naszemu dziennikarzowi szef resortu edukacji.

Data wyznaczona przez szefa MEN to 9 lipca o godzinie 14:00. Oczywiście, że przyjmujemy zaproszenie - usłyszał reporter RMF FM od rzecznika ratusza.

Trzaskowski: W stolicy brakuje 7 tysięcy miejsc dla uczniów

"Zwracam się z prośbą o umówienie spotkania, w czasie którego pragnę przedstawić problemy warszawskiej edukacji w ważnym momencie wprowadzania zmian w polskim systemie oświaty" - pisał kilkanaście dni temu Rafał Trzeskowski we wstępie listu do Dariusza Piontkowskiego.

Podkreślił też, że już na pierwszym etapie reformy edukacji głosy samorządowców, "płynące z całej Polski, były konsekwentnie ignorowane".

Dalej Trzaskowski zwrócił też uwagę na "niespotykane wyzwanie" związane z podwójnym rocznikiem w szkołach średnich, który naukę rozpocznie we wrześniu.

Napisał, że w stolicy brakuje dla uczniów 7 tysięcy miejsc, że w tej nowej rzeczywistości podwójnego rocznika zajęcia obowiązkowe trwać będą od 07:00 do 17:30, że "szkoły będą przepełnione, co stwarzać może zagrożenie bezpieczeństwa uczniów", że utrudniony będzie dostęp do sanitariatów i stołówek, a także, że w stołecznych szkołach brakuje kadry pedagogicznej: mowa jest o nawet 3 tysiącach etatów.

"Brak skutecznych działań ze strony MEN może skutkować nie tylko trwałym obniżeniem jakości edukacji, ale w skrajnych przypadkach również brakiem możliwości realizacji podstaw programowych" - zaalarmował Rafał Trzaskowski.

Zapowiedział, że będzie na bieżąco informował szefa MEN i opinię publiczną o stanie przygotowań szkół w Warszawie do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów.