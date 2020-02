"Im wcześniej wykryta choroba - tym większa szansa na skuteczne leczenie" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM poznański onkolog Dariusz Godlewski. W prowadzonym przez niego Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów lekarze od ponad dwóch dekad diagnozują i pomagają w walce z rakiem.

Po ostatniej dyskusji wokół dotacji na onkologię, specjaliści z poznańskiego ośrodka nagrali krótki spot, w którym pokazują środkowy palec rakowi.

Co zatem zdaniem praktyków trzeba usprawnić w systemie leczenia nowotworów? Zdaniem doktora Dariusza Godlewskiego, wśród priorytetów należy wymienić

większą dostępność do specjalistów, szczególnie w mniejszych miastach,



odpowiednie przeszkolenie lekarzy pierwszego kontaktu,



edukację w zakresie profilaktyki,



zmianę podejścia organizatorów ochrony zdrowia.





Szef Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, tłumaczy, że mamy na to coraz mniej czasu.



Cytat Choroba nowotworowa jest jedną z najbardziej demokratycznych chorób. Ona dotyczy zarówno prawej jak i lewej strony, dotyczy też środka, a więc może dotknąć każdego. Leczenie bez na względu status majątkowy, bez względu na przynależność polityczną powinno być takie samo.

Musimy mieć świadomość, że to są choroby, w przypadku których liczba chorych będzie cały czas rosnąć. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i jeśli my 50-, 60-latkowie chcemy, żeby nasza starość wyglądała godnie, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego - działania porządkujące w zakresie onkologii musimy zacząć już, teraz! Muszą to być działania skoordynowane, poza doraźnymi interesami politycznymi ­- tłumaczy dr n. med. Dariusz Godlewski.

Posłuchaj całej rozmowy z dr Dariuszem Godlewskim Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lekarze z zespołu dr Godlewskiego od dekady prowadzą internetowy portal dla pacjentów walczących z nowotworem. Od dwóch dekad pomagają w tej walce w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Portal FaqRak prowadzą społecznie, bez reklam ani dodatkowych wynagrodzeń.

To platforma wymiany doświadczeń między pacjentami, ale też możliwość skonsultowania swoich objawów ze specjalistami. Portal już na samym początku działania spotkał się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników. W pierwszych tygodniach zalogowało się do niego kilkaset tysięcy użytkowników. Dziś jego użytkowników można liczyć w milionach.