"To tylko i wyłącznie festiwal obietnic. (…) To taka impreza cykliczna, która (…) trwa bardzo określony czas" - tak dyrektor warszawskiego Szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych skomentowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dyskusję nt. służby zdrowia na początku kampanii prezydenckiej. Jak stwierdziła: "nie wierzy", że kandydaci na prezydenta mogą zmienić sytuację w polskiej służbie zdrowia. "Dlatego że doświadczam tego od wielu lat - (…) właśnie tego, że jest dużo obietnic w okresach okołowyborczych - różnych wyborów, na różnych szczeblach - a potem jest właściwie cisza" - wyjaśniła.

Pytana o działania ostatnich 5 ministrów zdrowia - Ewy Kopacz, Bartosza Arłukowicza, Mariana Zembali, Konstantego Radziwiłła i Łukasza Szumowskiego - odparła: "O każdej tej osobie możemy powiedzieć, że coś tam dobrego w ochronie zdrowia zrobiła, ale tak naprawdę żaden z tych ministrów nie zrobił czegoś fundamentalnego, czyli nie określił systemu ochrony zdrowia w Polsce, czyli systemu, do którego Polska będzie dążyła".

Dyrektor Szpitala Bielańskiego o poprawie sytuacji w polskiej onkologii: Chodzi o to, by nie rozdrabniać systemu na miliony ośrodków

"Musimy stworzyć bardzo dobrą, szybką drogę onkologiczną" - podkreślała dyrektor Szpitala Bielańskiego w dalszej części rozmowy, a pytana, czego potrzeba, by tak się stało, odparła: "(Potrzebne są) nie tylko pieniądze. Zawsze rodzi to sytuację taką, że któreś ośrodki będą musiały się zamknąć, a któreś przejmą tą działalność, będą ośrodkami wiodącymi. (...) I wracamy do wyborów: nawet najmniejszy ośrodek onkologiczny albo szpital, w którym wykonywane są zabiegi onkologiczne, (...) będzie jak lew walczył o to, żeby tą działalność - nawet szczątkową - na tym terenie zostawić. A tak naprawdę chodzi o to, żeby onkologią zajmowali się znakomici specjaliści, (...) żeby nie rozdrabniać tego na miliony ośrodków w różnych miejscach".

Zaznaczyła również, że "dzisiaj pacjent jest w systemie onkologicznym kompletnie zagubiony".

Pytana o leczenie onkologiczne w małych miejscowościach, Dorota Gałczyńska-Zych podkreśliła: "Chodzi tak naprawdę o czujność lekarza rodzinnego, (...) często to jest intuicja lekarska. Nie trzeba dużo, by postawić pierwszą diagnozę, że u pacjenta może dziać się coś onkologicznego. Problemem całego systemu ochrony zdrowia jest po prostu brak ludzi do pracy - i mówimy tak naprawdę o lekarzach. A tych wykształconych lekarzy na polskiej prowincji naprawdę brakuje".

Paweł Balinowski: Pani dyrektor, to dobrze, że kampania prezydencka zaczęła się od dyskusji o służbie zdrowia?

Dorota Gałczyńska-Zych: Pewnie dobrze, ale to jest tylko i wyłącznie festiwal obietnic. Festiwal - jak wszyscy wiemy - to jest taka impreza, która odbywa się co jakiś czas i trwa bardzo określony czas. Właśnie weszliśmy w fazę festiwalu wyborczego. Wolałabym, żeby to był festiwal faktów niż festiwal obietnic.

Tych obietnic - żeby oddać sprawiedliwość kandydatom - zbyt wiele nie było. Były pewne deklaracje o konieczności poprawy służby zdrowia, ale nikt nie powiedział: damy tyle konkretnych pieniędzy na ten konkretny dział. Kiedy pani słyszy Andrzeja Dudę, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Roberta Biedronia to czy wierzy pani, że oni mogą zmienić sytuację w służbie zdrowia, że oni fizycznie mogą to zrobić?

Nie. Nie wierzę, dlatego że doświadczam tego od wielu lat kierując szpitalami i pracując w ochronie zdrowia doświadczam tego, że jest dużo obietnic w okresach okołowyborczych, różnych wyborów, na różnych szczeblach, a potem jest właściwie cisza. Dzisiaj nikt naprawdę nie poradził sobie dobrze z ochroną zdrowia w Polsce. Myślę, że to jest głównie dlatego wykorzystywane wyłącznie w kampaniach wyborczych. Jak przychodzi do faktów, do zastosowania tych obietnic i słów to zwykle...

Ministrowie zdrowia - już zostawmy tych prezydentów, którzy mają może ograniczone pole do popisu - Kopacz, Arłukowicz, Zembala, Radziwiłł, Szumowski - ostatnich pięciu. Nikt z nich nie zrobił nic dobrego dla polskiej służby zdrowia? Nie poprawił jakości polskiej służby zdrowia?

Trudno powiedzieć o jakości. Oczywiście, do każdej osoby możemy coś powiedzieć, że zrobiła dobrego w ochronie zdrowia, ale tak naprawdę żaden z tych ministrów nie zrobił czegoś fundamentalnego - nie określił systemu ochrony zdrowia w Polsce, systemu, do którego Polska i zdrowie polskie będzie dążyło. To jest naczelne zadanie, powinno być, dla wszystkich rządów, które były, ale również dla tych, które będą - w tym również dla prezydenta tego kraju. Chcemy wiedzieć, co Polakowi, obywatelowi może zaoferować polska służba zdrowia odpłatnie, nieodpłatnie, w jakim systemie, w jakim czasie - tak, jak to się robi w wielu krajach na świecie.

Mówi pani o tym systemie. Co powinno być jego podstawą? Co powinno być osią tego nowego systemu? Z tego, co pani mówi, powinno ten system się diametralnie zmienić, zrewolucjonizować.

W jakimś sensie tak. Oczywiście, zawsze podstawą jest świadczenie przedszpitalne. Musimy sobie określić, co w ramach mojej składki zdrowotnej, mojej, państwa, obywateli tego kraju składki zdrowotnej, to państwo w zamian mi zapewni. W ramach opieki podstawowej, specjalistycznej, szpitalnej, poszpitalnej, opieki społecznej. To powinien być bardzo szeroki program, który zakłada, że tak jak się rodzimy, tak i umrzeć musimy, na wszystkie dekady naszego życia.

Wszystkie dekady naszego życia - na każdą z tych dekad powinien być konkretny plan, tak?

Tak jest.

Konkretny lekarz, który się nami zaopiekuje...

Tak, i profilaktyki, i leczenia, i również powinien być przede wszystkim określony katalog świadczeń. To, o czym my właśnie mówimy. Państwo na pewno często słyszeliście, często mówi się o koszyku świadczeń. Polskiemu pacjentowi powiedziano - macie wszystko, wszystko wam się należy. Rzeczywiście, socjalną służbę zdrowia pewnie mamy jedną z lepszych w świecie. Natomiast tak naprawdę wiemy również, że Polak współpłaci, obywatel współpłaci, czyli tak dobrze nie jest. Ten koszyk zapewnia, ale nie realizuje tych świadczeń do końca.

Do tego koszyka zaraz wrócimy. Ja chciałem zapytać, czy chciałaby pani u siebie w szpitalu otworzyć oddział onkologiczny? Bo w Szpitalu Bielańskim takiego oddziału nie ma.

Nie.

Dlaczego? Może teraz jest dobra sytuacja? Pan prezydent Andrzej Duda mówi o 5 mld zł na onkologię. Jest dużo pieniędzy w ruszającej teraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Może to jest czas, w którym można byłoby o tym pomyśleć.

Nie. Jak są takie obiecanki, to zawsze my, dyrektorzy myślimy: "to otworzymy, to jest następna działalność, która będzie się opłacała temu szpitalowi". Ja jednak pójdę bardziej zdroworozsądkowo - w Warszawie są znakomite ośrodki onkologiczne, nie należy tworzyć tutaj takiej dziwnie pojętej konkurencji. Raczej onkologię trzeba zcentralizować, trzeba ją udrożnić, trzeba pokazać ścieżkę, po której będzie stąpał onkologiczny pacjent od momentu rozpoznania do momentu leczenia. Ta ścieżka, nawet jeśli jest długa, to musi być szybka. To w Polsce do tej pory nie funkcjonuje.

Ale jest taki pilotaż onkologiczny.

Tak, jest pilotaż.

Czy ten pilotaż może świadczyć o tym, że niedługo coś takiego się wydarzy?

Myślę, że tak. Pilotaże są zawsze po to, żeby na pilotażu nauczyć się tej sytuacji. Jeszcze może go delikatnie zmienić, natomiast na pewno zastosować. I mam nadzieję, że w Polsce będzie zastosowany pilotaż onkologiczny.

To czego trzeba, żeby to zostało zastosowane? Wiem, że odpowiedź jest trywialna, wiem, że chodzi o pieniądze, że tutaj potrzeba gigantycznych kwot.

I nie tylko o pieniądze. Zawsze to zrodzi sytuację taką, że któreś ośrodki będą musiały się zamknąć, a któreś będą ośrodkami, które przejmą tę działalność, będą ośrodkami wiodącymi. Teraz proszę sobie wyobrazić - znowu wracamy do wyborów. Nawet najmniejszy ośrodek onkologiczny albo szpital, w którym wykonywane są zabiegi onkologiczne i są nawet dobrze opłacane, będzie jak lew walczył o to, żeby tę działalność, nawet szczątkową, na tym terenie zostawić.

