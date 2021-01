Funkcjonariusze z Archiwum X Komendy Głównej Policji odkryli prawdziwą wersję zdarzeń zabójstwa 15-letniej łodzianki z 1989 roku. Sprawcą okazał się wówczas 21-letni znajomy dziewczyny - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Z uwagi, że sprawca nie żyje śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP/EPA

Rzecznik Komendy Głównej Policji przypomniał, że do zabójstwa 15-letniej dziewczyny doszło 32 lata temu. 30 sierpnia 1989 r., w godzinach porannych w parku im. Jana Kilińskiego w Łodzi znaleziono zwłoki 15-letniej dziewczyny - powiedział inspektor.

Wykonujący na miejscu czynności funkcjonariusze ustalili, że kobieta została uduszona, po czym zgwałcona. Po przeprowadzeniu szeregu czynności dowodowych 30 grudnia 1989 r. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Łódź-Widzew umorzyła postępowanie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa - przekazał policjant.

Po wznowieniu sprawy oskarżono "wampira z Bytowa"

Wskazał, że postępowanie w tej sprawie wznowiono w styczniu 1993 r. Wtedy zbrodnie przypisano Leszkowi P. "wampirowi z Bytowa", który uważany był za największego seryjnego mordercę w Polsce.



Według śledczych, "wampir z Bytowa" (jak go nazwała prasa) od 1984 r. do 1992 r. mordował kobiety w całej Polsce, bijąc je i dusząc, a następnie gwałcąc. W śledztwie Leszek P. przyznał się do ponad 60 morderstw. Podczas procesu zmienił jednak wyjaśnienia i nie przyznał się do żadnego zarzutu. Twierdził, że do obciążenia samego siebie namówili go policjanci, obiecując lepsze traktowanie oraz dając paczki z żywnością i alkohol.



W sprawie 15-letniej łodzianki "wampir z Bytowa" został ostatecznie uniewinniony od zabójstwa w 1996 roku.



Sprawę wznowiono ponownie w 2018 roku

Rzecznik KGP podkreślił, że do sprawy zabójstwa 15-lateki śledczy wrócili w 2018 roku. W uzgodnieniu z Prokuraturą Krajową oraz Prokuraturą Regionalną w Gdańsku, po uzyskaniu zgody Sądu Okręgowego w Słupsku do sprawy powrócili policjanci z Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - zaznaczył.



Ponownie zbadali zabezpieczone dowody i poddali je analizie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Policjanci ustalili, że sprawcą zabójstwa był wówczas 21-letni znajomy kobiety - poinformował.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła wszczęte śledztwo, gdyż oskarżony zmarł w 2015 roku - dodał.