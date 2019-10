Oddaj telefon, ocal okapi! We wrocławskim ZOO po raz trzeci ruszyła akcja zbierania starych, nieużywanych lub zepsutych telefonów komórkowych. Trafią one do recyklingu, a uzyskane w ten sposób środki zasilą budżety organizacji ratujących zagrożone wyginięciem zwierzęta Afryki.

REKLAMA