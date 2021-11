​30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, wczesnym popołudniem, udostępniona zostanie dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień - Naprawa, w kierunku Zakopanego. Tym samym na jezdni lewej, w kierunku Krakowa, ruch odbywał się będzie także dwoma pasami - informuje rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Od jutra więc na odcinku S7 o długości 7,6 km kierowcy będą mieli pod dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstają tam też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: w Lubniu i Krzeczowie. Prawie jednak czwarta tego odcinka przebiega po wiaduktach i mostach, a niemal połowa w wykopach.

Odcinek S7 Lubień - Naprawa jest częścią ok. 16,7 km drogi ekspresowej zakończonej w Rabce-Zdroju, którą podzielono na trzy części realizacyjne. Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień - Rabka Zdrój wynosi prawie 2,5 mld złotych, z czego ponad połowa to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W Naprawie trzeba ominąć tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/h, jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/h, ponieważ jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 tzw. starej zakopianki i omijamy budowę tunelu.

Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory - ostrzega GDDKiA.

Ukończona została budowa jezdni prawej S7 Lubień Naprawa, co nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z miejsc obsługi podróżnych: MOP Lubień i MOP Krzeczów, gdyż tu również trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.

1 września 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM, która budowała ten wiadukt jako podwykonawca firmy IDS BUD czyli poprzedniego wykonawcy S7 Lubień-Naprawa. Pozostałe prace ma dokończyć firma STRABAG, z którą podpisano umowę niespełna rok temu.