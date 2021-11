Zmienił się przebieg fragmentu Zakopianki. Ruch przełożono na nowo wybudowany odcinek w rejonie Rdzawki. Zmianę przebiegu zakopianki wymusiła budowa nowego odcinka trasy między Rdzawką i Nowym Targiem.

Turyści na Zakopiance w drodze pod Tatry, 2 bm. w okolicach Poronina / Grzegorz Momot / PAP

Drogowcy będą stawiać wiadukt nad starą Zakopianką i w związku z tym przenieśli ruch na wybudowany już fragment, który w przyszłości będzie drogą dojazdową do nowej trasy do Zakopanego. Zgodnie z zapowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca inwestycji, czyli do końca 2023 roku.

W związku z budową estakady na powstającej dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ, ok. godz. 17.00 we wtorek 9.11.2021 r. przełożony zostanie ruch z istniejącej DK47 w Rdzawce na nowo wybudowaną drogę. Po nowej drodze, która w przyszłości będzie drogą dojazdową, kierowcy przejadą 900 m, po czym powrócą na istniejącą DK47. Ta zmiana organizacji ruchu spowodowana jest budową estakady i będzie obowiązywała do końca realizacji inwestycji.



Na budowie dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ zaawansowanie prac wynosi 40 procent. W ramach robót drogowych wykonywane są wykopy w gruncie skalistym w Rdzawce, Klikuszowej i Lasku. Nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni powstaje w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku i Nowym Targu. W Nowym Targu (w km 17+075 - 18+080) do wymiany jest też grunt słabonośny.

Roboty mostowe

W ramach robót mostowych wykonywane są m.in. zbrojenie i betonowanie przyczółków (skrajnych podpór) na dwóch mostach w Klikuszowej: betonowanie fundamentu, zbrojenie i betonowanie głowicy słupa oraz muru oporowego na wiadukcie drogowym w Rdzawce czy zbrojenie rygla słupa, odwodnienie oraz zasypka skrajnej podpory na wiadukcie drogowym w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym Targu. Prace zbrojarskie i betonowanie trwają aktualnie na 22 obiektach mostowych.



Powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Obliczono, że z wykopów uzyskane zostanie 1 mln 800 tys. metrów sześciennych gruntu, w tym 1 mln 200 tys. materiału skalnego. Zostanie on w całości wbudowany w nasypy drogowe. Najdłuższy wiadukt, który powstanie w Nowym Targu, będzie miał 850 m długości, drugi co do wielkości w miejscowości Lasek będzie miał prawie 690 m długości. Różnica poziomów pomiędzy początkiem odcinka i węzłem Nowy Targ Południe, kończącym go będzie wynosiła 190 metrów.

Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 - 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację. W trakcie przetargu okazało się, że kwotę zapisaną w Programie Inwestycji trzeba zwiększyć i 29.08.2018 r. minister podpisał dokument podwyższający o 90 mln zł budżet inwestycji, co umożliwiło wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy.

19 września 2018 r. odpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie "projektuj i buduj", z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o. z Zawiercia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln 100 tys. zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Zakończenie budowy planowane jest po koniec 2023 r.