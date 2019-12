Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wzrasta o 350 zł i wyniesie 2,6 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł. Sytuację finansową części pracowników poprawią także przepisy, zgodnie z którymi dodatek za staż nie będzie wpływał na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 zł - to 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.



Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat - podkreśliła szefowa MRPiPS Marlena Maląg.



Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. W 2020 r. będzie ona wynosić 17 zł (w 2019 r. było to 14,70 zł).

Zmiana dodatku stażowego