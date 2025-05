Przełomowe zmiany w prawie pracy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Dzięki nowym przepisom osoby zatrudnione na umowach zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą będą mogły doliczyć te okresy do stażu pracy. A to oznacza jedno - nawet 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, o ile zsumowany staż przekroczy 10 lat. Zmiana może objąć nawet 1,9 mln Polaków.

Polacy zyskają prawo do 26 dni urlopu rocznie dzięki zmianom w zasadach liczenia stażu pracy od 2026 roku / Shutterstock

Od 2026 roku umowy zlecenie i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy.

Dzięki temu więcej osób będzie mogło otrzymać 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie.

Jak udokumentować wcześniejszą pracę i kto konkretnie skorzysta? Sprawdź szczegóły!

Więcej urlopu dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała prawdziwą rewolucję w podejściu do stażu pracy. Praca to praca! Każda zasługuje na uznanie - podkreśliła. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który właśnie przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, zakłada, że czas pracy na umowie zlecenie oraz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będzie wliczany do stażu pracy.

Na zmianie może skorzystać nawet 1,9 mln osób, które do tej pory nie miały szans na wyższy wymiar urlopu z powodu formy zatrudnienia.

Jak to działa w praktyce?

Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

20 dni - przy stażu pracy poniżej 10 lat,

26 dni - przy stażu pracy wynoszącym co najmniej 10 lat.

Nowelizacja pozwoli pracownikowi np. z 7-letnim stażem pracy na etacie, który przedstawi dokumenty potwierdzające 3 lata pracy na zleceniu lub w ramach JDG, przejść na wyższy próg urlopowy - z 20 do 26 dni rocznie. To różnica, która realnie wpłynie na jakość życia i czas wolny.

Co będzie wliczane do stażu pracy od 2026 roku?

Nowe przepisy mają zlikwidować nierówności między różnymi formami zatrudnienia. Do stażu pracy mają być wliczane m.in.:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

współpraca z osobą prowadzącą działalność,

czas zawieszenia działalności na potrzeby opieki nad dzieckiem,

umowy zlecenia, o świadczenie usług i agencyjne,

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych,

udokumentowane okresy pracy zarobkowej za granicą (innej niż na etacie).

Zaświadczenia potwierdzające te okresy będzie wystawiał ZUS. W przypadku pracy za granicą lub braku danych w ZUS konieczne będzie udowodnienie okresu pracy na podstawie ogólnych przepisów dowodowych.

Nie tylko urlop - także dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe

Nowelizacja przepisów przyniesie szereg dodatkowych korzyści. Oprócz dłuższego urlopu wypoczynkowego, możliwe będzie także:

uzyskanie dodatków stażowych,

prawo do nagród jubileuszowych,

dostęp do innych benefitów zależnych od stażu.

Reforma obejmie niemal 20 proc. pracujących

Z danych BAEL za 2023 rok wynika, że 19,9 proc. aktywnych zawodowo Polaków pracuje poza klasycznym etatem. Nowe regulacje mogą więc dotyczyć niemal 1 na 5 pracujących osób.

Projekt zmian trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do Sejmu. Ministerstwo zapowiada, że równe prawa pracownicze dla wszystkich to priorytet.