Najbliższe dni będą zdecydowanie cieplejsze niż początek tygodnia. Synoptycy prognozują jednak duże zachmurzenie, a także opady deszczu. Śniegu możemy się spodziewać głównie w górach. Sprawdźcie, jaka pogoda będzie w czwartkowe popołudnie i piątek.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W czwartek na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko w górach meteorolodzy prognozują opady śniegu. "Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże" - czytamy w komunikacie IMGW.

Po południu na północnym zachodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna będzie się wahała od 1 st. C na północnym wschodzie, do około 3 st. C w centrum oraz 8 st. C, a także 10 st. C na zachodzie.

Według prognoz wiatr ma być umiarkowany, a nad morzem i na południu okresami dość silny i porywisty.

"Porywy wiatru do 65 km/h, na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach do 90 km/h, w Bieszczadach do 140 km/h" - wskazują synoptycy.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z czwartku na piątek w północno-zachodniej części kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. Miejscami mogą wystąpić także opady deszczu.



Zobacz również: Planeta z niespodzianką

"Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach duże i tam słabe opady śniegu" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Na północnym wschodzie Polski prognozowane są mgły, które mogą ograniczyć widzialność nawet do 500 m.



Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na północnym wschodzie, przez około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie.



Zapowiada się deszczowy piątek

Piątek również będzie pochmurny. W całym kraju mogą wystąpić opady deszczu. Według zapowiedzi synoptyków śnieg spać może w Tatrach. IMGW prognozuje w tym rejonie przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. W centrum kraju termometry mogą pokazać nawet 10 st. C. Na północnym wschodzie będzie chłodniej, bo ok. 1 st. C.



"Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu także dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy" - prognozują synoptycy. Porywy wiatru mogą wynieść do 65 km/h.