To nie koniec trzaskających mrozów. Nagły atak zimy może wrócić na przełomie stycznia i lutego. To wtedy do Polski ma ponownie dotrzeć arktyczne powietrze - "Bestia ze Wschodu". Temperatura w Polsce może spaść do -30 stopni C - mówi Wirtualnej Polsce Marek Kuczera, naukowiec zajmujący się fizyką zmian atmosfery na Uniwersytecie Karola w Pradze.

