Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o możliwych oblodzeniach dróg i chodników oraz opadach mokrego śniegu. Ostrzeżenie dotyczy południowych powiatów woj. małopolskiego i śląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na terenie woj. małopolskiego ostrzeżenie dotyczy pięciu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego, natomiast w woj. śląskim dwóch - cieszyńskiego i żywieckiego.



Według prognoz IMGW, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mogą zamarzać drogi i chodniki. Temperatura na wskazanym obszarze może spaść przy gruncie do ok. -2 st.





Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują na południu kraju / IMGW / pogodynka.pl / Internet

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 21.00 w środę do godz. 9.00 w czwartek.



Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.



Pochmurny drugi dzień świąt

Prognoza pogody czwartek / INTERIA.PL



W czwartek na terenie kraju zachmurzenie przeważnie duże, gdzieniegdzie przejściowo zmniejszające się do umiarkowanego. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. W Karpatach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10 cm, na Podhalu maksymalnie o 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 5 st., nad morzem miejscami ok. 6 st., w obszarach podgórskich od 0 do 2 st.. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



Koniec tygodnia z przelotnymi opadami i dużym zachmurzeniem

Prognoza pogody piątek / INTERIA.PL



W piątek prognozowane jest duże zachmurzenie okresami zmniejszające się do umiarkowanego. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu. W obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach maksymalnie o 10 cm, na Podhalu miejscami o około 5 cm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 1 do 4 st., w obszarach Podgórskich od minus 2 do 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza we wschodniej części kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.