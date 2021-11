Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do sądu w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Jemenu, przebywającemu w Polsce. Mężczyźnie zarzucono, że w latach 2018-2020 werbował obywateli rodzinnego kraju do sieci swoich restauracji w Polsce. Tam zmuszano ich do niemal niewolniczej pracy.

