Dużo zmian od niedzieli czeka planujących podróż pociągiem do Warszawy. W życie wchodzi korekta rozkładu jazdy PKP. Zmienią się trasy kilkudziesięciu składów jeżdżących do i ze stolicy. Główny powód to trwająca przebudowa Warszawy Zachodniej - największej w Polsce stacji pod względem liczby kursujących pociągów.

REKLAMA