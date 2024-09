Krótsza podróż pociągiem z Poznania do Warszawy i z Łodzi do Białegostoku to część zmian, które pojawiły się w nowym rozkładzie jazdy PKP, który wszedł w życie wraz z początkiem września. Niektóre pociągi jednak zwolnią. W Faktach RMF FM sprawdzamy, co czeka pasażerów.

Pociąg PKP Intercity / Tomasz Warszewski / Shutterstock Jak poinformowało PKP Intercity, od września w rozkładzie jazdy przewoźnika pojawi się nowe połączenie Warszawa - Szczecin, przez Poznań. Będzie to pociąg "Sedina", który trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie 4 godz. 32 minut, czyli o około pół godziny krócej niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni też krótszy czas podróży do Warszawy z Poznania - 2 godz. 18 minut. Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa - Poznań - Szczecin będzie miał także pociąg "Chrobry". Nowe pociągi "Lech" i "Esperanto" Kolejna nowość w jesiennym rozkładzie jazdy to połączenie pociągiem "Lech" z Warszawy do Wrocławia. Pociąg kursować będzie przez Poznań, a podróż między stolicami województw wielkopolskiego i dolnośląskiego ma trwać 1 godz. 18 minut. Nowy pociąg "Esperanto" relacji Łódź - Białystok po drodze zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie 58 minut, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej - 1 godz. 12 minut. Rekordowy czas przejazdu ma zostać osiągnięty na odcinku Warszawa - Białystok - 1 godz. 38 minut. Nowe przystanki Wraz z jesienną korektą wprowadzone zostaną połączenia pilotażowe jak Warszawa - Białystok. Ponadto pasażerowie wsiądą do pociągów z nowych przystanków: w Koszalinie, Grudziądzu, Łodzi, Głownie, Lutoryżu i Strzelcach Świdnickich. Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku obsługiwane będzie pociągiem typu Dart. W nowym rozkładzie utrzymane zostaną trzy pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Trasę z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny pociągi te pokonają w czasie 2 godz. 25 minut. Pociągi zaczęły kursować w wakacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostaną w rozkładzie jazdy co najmniej do połowy grudnia. Jak przypomniało PKP Intercity, przywrócona została przepustowość stacji Warszawa Centralna oraz linii średnicowej w aglomeracji warszawskiej (Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia), co oznacza, że wszystkie pociągi dalekobieżne zatrzymają się w centrum Warszawy. Jedynie pociąg "Łokietek" (Kraków Główny - Warszawa Wschodnia) w okresie 21 października - 8 listopada będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska. Niektóre pociągi zwolnią Od września do końca roku zarządca infrastruktury będzie prowadził prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, co spowoduje ograniczenie prędkości pociągów do 160 km/h z 200 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa - Kraków - Warszawa oraz Warszawa - Katowice - Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 do 23 minut. PKP Intercity poinformowało, że w okresie wprowadzania jesiennej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów na 15 największych dworcach w Polsce będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron. Opracowanie: Piotr Gądek