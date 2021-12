​Dobre wieści dla kierowców podróżujących autostradą A1 na granicy województwa śląskiego i łódzkiego. Od dzisiaj w tym rejonie kierowcy mają już do dyspozycji 3 pasy ruchu. Na razie uruchomiono 7-kilometrowy odcinek tej drogi do Radomska.

Nowo otwarty odcinek trasy A1 do Radomska / Krzysztof Nalewajko / GDDKiA

To pierwszy z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, który będzie funkcjonował w docelowym trzypasmowym układzie ruchu i gdzie zakończono już wszystkie prace.

A jeszcze do końca bieżącego roku na budowanej autostradzie mają pojawić się kolejne zmiany. W połowie miesiąca ma zostać przekazany kolejny odcinek jezdni między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim. To blisko 4-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Łodzi, między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód.

Ponadto, zgodnie z planami, do końca tego roku udostępnione mają tam zostać jeszcze dwujezdniowe odcinki: Kamieńsk - Radomsko (woj. łódzkie) oraz pozostałe 10 km w woj. śląskim, od okolic Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie na długości blisko 56 km.