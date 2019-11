Prawybory prezydenckie w PO to jeden z głównych tematów środy. Już wiadomo, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zgłosił swoją kandydaturę i zmierzy się z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Sporo działo się wokół kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Partia Jarosława Kaczyńskiego wycofała poparcie dla Roberta Jastrzębskiego, a wieczorem komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Wieczorem również pojawiła się informacja, że Donald Tusk został wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Tego dnia ujawniliśmy też skandaliczne okoliczności poniedziałkowego zatrzymania przez ABW szefa rzeszowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Oto nasze podsumowanie dnia!

PiS wycofał kandydaturę Jastrzębskiego do TK. Posłowie sami nie wiedzą dlaczego

Prawo i Sprawiedliwość wycofało kandydaturę Roberta Jastrzębskiego do Trybunału Konstytucyjnego - potwierdziło Centrum Informacyjne Sejmu. Co ciekawe, posłowie PiS, którzy go poparli, sami nie wiedzą, dlaczego ich partia wycofała się z tego pomysłu.

Kandydatury Pawłowicz i Piotrowicza do TK pozytywnie zaopiniowane. Była awantura

Wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie zakończyło się jednak awanturą - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.



Nieważni i unieważnieni. Ujawniamy opinie konstytucjonalistów ws. kandydatur Pawłowicz i Piotrowicza do TK

Kandydowanie Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego może być ze względu na wiek wykluczone - wcześniejsze doniesienia RMF FM w tej sprawie potwierdzają dwie zewnętrzne opinie konstytucjonalistów, zamówione przez wicemarszałków Sejmu właśnie po naszej publikacji.

Autorzy ekspertyz - profesorowie prawa konstytucyjnego Marek Chmaj i Marcin Matczak - zgadzają się, że kandydaci na sędziów TK mogą mieć maksymalnie 65 lat - wynika to wprost z przepisów, które mówią, że sędzią takim może zostać osoba spełniająca wymagania niezbędne do PEŁNIENIA urzędu sędziego Sądu Najwyższego - a urzędu tego bezwzględnie nie można już pełnić w wieku 65+, bo wtedy przechodzi się w stan spoczynku.

"Kandydat do Trybunału musi być wybrany w taki sposób, żeby mógł orzekać czynnie choćby jeden dzień przed ukończeniem 65. roku życia" - obrazowo pisze w swojej opinii prof. Marek Chmaj.

Prawybory prezydenckie w PO: To Jacek Jaśkowiak zmierzy się z Kidawą-Błońską

To już pewne! Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak potwierdził, że zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej.

Już wcześniej chęć kandydowania ogłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma ma wybrać swojego kandydata w połowie grudnia.



Jedyny kandydat, 93 procent poparcia. Donald Tusk wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej

Donald Tusk staje na czele Europejskiej Partii Ludowej: podczas kongresu w Zagrzebiu szefa Rady Europejskiej - który był jedynym kandydatem na stanowisko szefa EPP - poparło w głosowaniu 93 procent działaczy ugrupowania.

Wcześniej Tusk wygłosił przemówienie, w którym m.in. zagrzewał polityków europejskiej centroprawicy do przeciwstawienia się "nieodpowiedzialnym populistom" i ogłosił: "Mam dość bycia głównym europejskim biurokratą. Jestem gotowy do walki - mam nadzieję, że wy też".

W głosowaniu Tuska poparło 491 delegatów, przeciwko jego kandydaturze oddano zaś 37 głosów.

Godzina pod bronią. Ujawniamy skandaliczne okoliczności zatrzymania przez ABW naczelnika z CBŚP

Skandaliczne okoliczności poniedziałkowego zatrzymania przez ABW szefa rzeszowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, agenci ABW blisko godzinę trzymali pod bronią dwóch oficerów CBŚP, którzy bez związku ze sprawą znaleźli się w trakcie akcji Agencji koło domu zatrzymywanego naczelnika.

Zdaniem doświadczonych funkcjonariuszy służb, z którymi rozmawiali Marek Balawajder i Krzysztof Zasada, winni całej sytuacji powinni liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a nawet karną. Rozpoznanie przed akcją rozmówcy naszych dziennikarzy nazywają zaś wprost "katastrofą".

Atak nożownika przed akademikiem. Zatrzymano 2 osoby

W Krakowie we wtorek przed północą doszło do ataku nożownika. Ranny został 20-letni obywatel Ukrainy, który studiuje w stolicy Małopolski.



Metamfetaminę znaleziono przy 21-latku zastrzelonym przez policjanta w Koninie

Metamfetaminę znaleziono przy 21-latku, który w czwartek został śmiertelnie postrzelony przez policjanta w Koninie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Po tej tragedii doszło do zamieszek przed konińską komendą. Sprawę bada prokuratura.

Prokuratura Regionalna w Łodzi potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem, że znaleziono torebkę z sześcioma małymi woreczkami. Zawartością tego pakunku była substancja psychoaktywna - z naszych nieoficjalnych informacji chodzi metamfetaminę.

Wyciek danych studentów SGGW pod lupą prokuratury

Jest dochodzenie warszawskiej Prokuratury Okręgowej w sprawie wycieku danych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W laptopie skradzionym jednemu z pracowników stołecznej uczelni, nielegalnie przechowywane były szczegółowe dane osobowe nawet 70 tysięcy studentów i kandydatów na studia.



Książę Andrzej wycofuje się z pełnienia obowiązków. Powodem "kłopotliwa" znajomość

Książę Andrzej - młodszy syn brytyjskiej królowej Elżbiety II - ogłosił w środę, że wycofuje się "w przewidywalnej przyszłości" z pełnienia obowiązków. Przyznał, że jego znajomość z Jeffreyem Epsteinem stała się "poważnym obciążeniem" dla rodziny królewskiej.



"Pijaczyna" Banksy’ego wycofany z aukcji

Rzeźba Banksy’ego została wycofana z aukcji. Miała pójść pod młotek w Londynie, a jej cenę szacowano na milion funtów. Przedstawia parodię "Myśliciela" - działa słynnego francuskiego rzeźbiarza Augusta Rodina.