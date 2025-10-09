Przełomowy krok w hepatologii i transplantologii. Po raz pierwszy pacjentowi wszczepiono fragment wątroby genetycznie zmodyfikowanej świni. Przeszczep funkcjonował przez kilka tygodni, pokazując potencjał ksenotransplantacji jako rozwiązania problemu niedoboru narządów.

W ciągu pierwszego miesiąca przeszczep działał prawidłowo / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W magazynie "Journal of Hepatology" opisano wykonany w Chinach, pionierski zabieg, w którym 71-letniemu pacjentowi z marskością i rakiem wątroby wszczepiono pomocniczy fragment wątroby pochodzący od genetycznie zmodyfikowanej miniaturowej świni rasy Diannan. Takie przeszczepienie narządu lub tkanki od osobnika należącego do innego gatunku nazywane jest ksenotransplantacją.

U zwierzęcia naukowcy wprowadzili 10 zmian genetycznych, m.in. usunięto kluczowe antygeny prowadzące do odrzucenia przeszczepu oraz wprowadzono ludzkie geny poprawiające zgodność immunologiczną i krzepnięcie. W ciągu pierwszego miesiąca przeszczep działał prawidłowo, produkując żółć i czynniki krzepnięcia bez objawów odrzucenia.

Po 38 dniach organ usunięto z powodu związanego z ksenotransplantacją powikłania - zakrzepowej mikroangiopatii. Mimo dalszej terapii pacjent wielokrotnie krwawił z przewodu pokarmowego i zmarł po 171 dniach.

"Przypadek ten dowodzi, że genetycznie zmodyfikowana świńska wątroba może przez dłuższy czas pełnić swoje funkcje w organizmie człowieka. To przełomowy krok, który pokazuje zarówno potencjał tej metody, jak i bariery - szczególnie zaburzenia krzepnięcia i reakcje immunologiczne, które trzeba jeszcze pokonać" - stwierdza kierujący eksperymentem prof. Beicheng Sun z Anhui Medical University w Hefei.

"To doniesienie to kamień milowy w hepatologii. Pokazuje, że świński przeszczep może się przyjąć i pełnić kluczowe funkcje metaboliczne. Jednocześnie uwypukla wyzwania biologiczne i etyczne, które trzeba rozwiązać, zanim metoda trafi do rutynowej praktyki. Ksenotransplantacja może otworzyć zupełnie nowe możliwości leczenia pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością oraz z rakiem wątroby. Rozpoczyna się nowa era transplantologii hepatologicznej" - skomentował wyniki prof. Heiner z Hannover Medical School, redaktor "Journal of Hepatology".

Według WHO co roku tysiące osób umiera nie doczekawszy się przeszczepu z powodu niedoboru organów.