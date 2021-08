"Jesteśmy w trakcie rewolucji, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą" – oświadczył w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski. "Rozbudowujemy psychiatrię środowiskową. Odchodzimy od starego modelu, w którym leczenie psychiatryczne było realizowane w szpitalach, wielkich kombinatach, a pobyt tam oznaczał czasowe wyłączenie młodego pacjenta z życia rodzinnego i szkolnego oraz społeczne stygmatyzowanie" – dodał.

Adam Niedzielski w rozmowie z PAP podkreślił, że miesiące pandemii koronawirusa odbiły się szczególnie mocno na psychice dzieci, które musiały zmienić swój tryb funkcjonowania.



Teraz prowadzimy, praktycznie na poziomie każdego powiatu, konkursy na ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Chcemy, by powstało ok. 400 takich ośrodków w całej Polsce - wyjaśnił minister zdrowia. Dziś zakontraktowanych mamy już około 300 takich placówek, które stanowią pierwszy poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zaletą takiego środowiskowego systemu jest to, że nie opieramy go na lekarzach psychiatrach, których jest mało. Oni mają się koncentrować na wyższych poziomach, na pacjentach, którzy wymagają choćby farmakoterapii i stałej obserwacji całodobowej - tłumaczył.

Niedzielski ocenił, że nowy model opieki zapewni dostęp do psychologów i psychoterapeutów, co ułatwi udzielanie pomocy dzieci i młodzieży. Co nie oznacza, że zapominamy o psychiatrycznych oddziałach szpitalnych, które dla wielu pacjentów są niezbędne - zastrzegł. W tym roku przeznaczamy ponad 50 mln zł na remonty szpitalnej infrastruktury dla najmłodszych pacjentów. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na moje polecenie prowadzi analizę, której celem jest podniesienie wyceny świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej, udzielanej zarówno na oddziałach, jak i w przychodniach - wyliczał.



Szef resortu zdrowia zwrócił też uwagę, że w okresie pandemii młodzi ludzie spędzali przed ekranami komputerów i smartfonów więcej czasu, co może grozić uzależnieniem. W związku z tym w Ministerstwie Zdrowia przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Przewidujemy ze do końca roku otwarte zostaną pilotażowe ośrodki, w których pacjenci z takimi problemami będą mogli uzyskać dedykowaną im pomoc - oświadczył.