Zmarł Marcin Kudełka, polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i telewizyjny. "Z jednej strony był najśmieszniejszym człowiekiem na świecie. Z drugiej niebywale wrażliwym, ciepłym facetem" - napisał o nim w mediach społecznościowych jego przyjaciel Marek Bimer.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tyle razem zrobiliśmy. Zrobił ze mną wszystko co dla mnie wartościowe. Setki rzeczy. To on ostatecznie tworzył jakość. Potrafił wszystko. Wielki Mistrz. Uwielbialiśmy razem pracować. Spotykać się. Z jednej strony był najśmieszniejszym człowiekiem na świecie. Z drugiej niebywale wrażliwym, ciepłym facetem. Myślałem, że będzie żył wiecznie jak jego ukochany dziadek Bolek - napisał na Facebooku przyjaciel Marcina Kudełki.

Kudełka urodził się 5 października 1963 roku w Warszawie. Zmarł 24 listopada w Sopocie.

Zagrał m.in. w "Sztosie 2", "Niani", "Świętej wojnie" i "Domie". Na swoim koncie miał również wiele ról dubbingowych - m.in. w filmach "Król Lew II. Czas Simby", "Rudolf, czerwononosy Renifer", "X-Men" i "101 dalmatyńczyków".