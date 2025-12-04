W wieku 75 lat zmarł Leszek Gierszewski, założyciel i prezes firmy Drutex – jednego z liderów branży stolarki otworowej w Polsce i Europie. O śmierci przedsiębiorcy poinformowała w czwartek firma na swojej stronie internetowej.

Nie żyje Leszek Gierszewski, założyciel firmy Drutex

Leszek Gierszewski założył firmę w 1985 roku pod nazwą Wytwarzanie Wyrobów z Drutu, Łańcuchów i Sprężyn w Wiklinie. Początkowo przedsiębiorstwo produkowało m.in. siatki ogrodzeniowe, wyroby z drutu, gwoździe i dachówki. W 1991 roku firma została przeniesiona do Bytowa, rodzinnego miasta Gierszewskiego, a jej nazwa zmieniona na Drutex. Trzy lata później rozpoczęto produkcję okien z PVC, co okazało się przełomem w historii firmy.

W kolejnych latach Drutex poszerzył ofertę o rolety, okna i drzwi z aluminium oraz stolarkę drewnianą. W 2003 roku firma uzyskała status spółki akcyjnej, a jej rozwój przyspieszyło wdrożenie własnych systemów okienno-drzwiowych z PVC, charakteryzujących się wysoką izolacją cieplną.

Za największą inwestycję w historii firmy uznaje się budowę Europejskiego Centrum Stolarki. Prace rozpoczęto w 2013 roku, a w ciągu 20 miesięcy powstała pierwsza hala produkcyjna. W 2015 roku zakończono drugi etap inwestycji, a łączna powierzchnia ECS przekroczyła 55 500 mkw.

Obecnie Drutex zatrudnia około 4000 pracowników i współpracuje z ponad 4000 partnerów handlowych. Firma jest jednym z największych pracodawców w regionie i znaczącym graczem na rynku europejskim.

Odejście wizjonera

Firma Drutex w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że Leszek Gierszewski pozostawił po sobie nie tylko przedsiębiorstwo zbudowane od podstaw, ale także wizję, która od lat wyznacza standardy w branży.

W 2020 roku Leszek Gierszewski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Bytowa. Jak podkreślał burmistrz miasta Ryszard Sylka, Gierszewski był nie tylko przedsiębiorcą i największym pracodawcą w regionie, ale także filantropem, który często pomagał anonimowo, bez rozgłosu.



