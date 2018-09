W wieku 67 lat zmarł były wieloletni prezydent Rybnika Adam Fudali - jeden z najbardziej znanych śląskich samorządowców, przez 16 lat pełniący funkcję prezydenta tego blisko 140-tysięcznego śląskiego miasta. O jego śmierci poinformował we wtorek Urząd Miasta w Rybniku.

Prezydent podczas wręczenia nagrody "Najlepszy prezydent miasta na prawach powiatu" podczas gali konkursu Lider Samorządu / Grzegorz Momot / PAP

Różniliśmy się w wielu sprawach, ale na pewno jedno nas łączyło - Rybnik. Jako mieszkańcy zawdzięczamy mu rozwój miasta w czasach konstytuującego się samorządu i początków obecności Polski w Unii Europejskiej. Odważne decyzje, które podjął w niełatwych czasach, mają wpływ na miasto dziś i będą jeszcze oddziaływać na nie przez wiele lat. Niech spoczywa w pokoju - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera, cytowany przez biuro prasowe magistratu.

Adam Fudali był prezydentem Rybnika w latach 1998-2014. Po raz pierwszy wybrała go na to stanowisko Rada Miasta, później zwyciężał w kolejnych wyborach samorządowych. Przegrał w 2014 r. w drugiej turze wyborów z Piotrem Kuczerą. Od grudnia 2014 r. do października 2016 r. był przewodniczącym Rady Miasta Rybnika, potem pozostał radnym miasta. Zmarł po ciężkiej chorobie.



Fudali był absolwentem rybnickiego Technikum Mechanicznego. W latach 1973-1998 prowadził firmę handlowo-usługową. W latach 1990-1994 był radnym, szefował też Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miasta. W 1998 r. został wybrany prezydentem Rybnika. Działał na rzecz powstania w mieście Zespołu Szkół Wyższych, otwarcia nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej, uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 oraz wybudowania - dzięki rekordowej dotacji z UE - kanalizacji sanitarnej we wszystkich dzielnicach miasta.



Jego kadencje to czas budowy hal i sal gimnastycznych oraz wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych i placów zabaw. Zmodernizowano też stadion miejski i lekkoatletyczny, halę widowiskowo-sportową w Rybniku-Boguszowicach i kąpielisko Ruda. Do użytku oddano krytą pływalnię w Boguszowicach, park tematyczny na Kampusie czy salę ćwiczeń dla zespołu Przygoda. Adam Fudali czynił starania na rzecz rewitalizacji ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich, dzięki czemu nowe oblicze zyskał śródmiejski deptak i sąsiadujący z nim zieleniec - podał we wtorek rybnicki magistrat.



Prezydentura Adama Fudalego została też zapamiętana jako czas pojawienia się Rybnika na koncertowej mapie występów międzynarodowych gwiazd sceny muzycznej - w 2011 r. w mieście wystąpił Bryan Adams, w 2012 r. zespół Guns n’Roses, w 2013 r. Rod Stewart, a w 2014 r. grupa 30 Seconds to Mars.



Adam Fudali był m.in. laureatem ogólnopolskiego konkursu "Lider Samorządu 2014". W 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. został laureatem Samorządowego Oskara w dziedzinie działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Otrzymał również "Śląskiego Oskara 2004″ - wyróżnienie, przyznawane przez Kapitułę Nagrody Godła Promocyjnego "Śląski Oskar". Był wyróżniony Honorowym Medalem Europejskim za propagowanie idei Unii Europejskiej.



Były prezydent był współtwórcą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz w komitetach sterujących powołanych przez marszałka woj. śląskiego działał na rzecz rozwoju regionu. Był współtwórcą Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika i Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Współuczestniczył w tworzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.



Adam Fudali zmagał się z niepełnosprawnością po tym, gdy jako młody człowiek stracił w wypadku kolejowym obie nogi. Od tej pory korzystał z protez. W ostatnim czasie ciężko chorował.



(nm)