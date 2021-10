Uśmiechnięci lekarze, pielęgniarki, położne i pacjenci trzymający się za ręce znaleźli się na muralu, który został odsłonięty na ścianie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach-Ligocie w ramach obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Przesłanie muralu to: "Nie jesteś sam w chorobie".

Mural, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach / Anna Kropaczek, RMF FM / RMF24

Mural ma dawać wsparcie osobom, które odwiedzają ten szpital, ma im dać poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że mogą liczyć na lekarzy, na personel medyczny, na takie organizacje, jak nasza, która pomaga przejść leczenie onkologiczne - mówi Justyna Dec, prezes Fundacji Oko w Oko z Rakiem.

Mural, Szpital w Katowicach / Anna Kropaczek, RMF FM / RMF24

Prof. Krzysztof Nowosielski, kierujący oddziałem Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w katowickiej klinice dodaje, że mural ma zachęcać do badań profilaktycznych. Pandemia sprawiła, że mniej ludzi było otwartych na przyjście do szpitala, do poradni. Ten mural to znak, drogowskaz: chodźcie, jest czas nawet w pandemii na badania, jest czas na profilaktykę, a potem, jeśli jest taka konieczność także na leczenie - podkreśla prof. Nowosielski.

Profesor szacuje, że w ostatnim czasie nawet 2-3 krotnie zwiększyła się liczba pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Są to młode pacjentki, 30-, 40-letnie, które mają zaawansowane nowotwory. Tego wcześniej nie obserwowaliśmy. Nie wynika to z samej pandemii, być może zmieniają się jakieś inne okoliczności, z pewnością wirus spowodował, że pacjentki nie chodziły na kontrolę, bo bały zarazić się wirusem - mówi prof. Nowosielski.