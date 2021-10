Europejska Agencja Leków dopuściła już dawkę przypominającą szczepionki przeciw Covid-19 dla wszystkich powyżej 18. roku życia. My też rozważamy, czy nie wprowadzić dawki przypominającej szczepionki dla osób z niższych roczników - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w TVP Info.

Zdj. ilustracyjne / Bienvenido Velasco / PAP/EPA

Jak powiedział Kraska, w Polsce dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 przeznaczona jest obecnie dla osób po 50. roku i dla pracowników służby zdrowia. Dziś dawką przypominającą zaszczepionych jest ponad 352 tys. osób - poinformował.

Wiceminister zdrowia powiedział, ze "z dnia na dzień" osób zaszczepionych dawką przypominającą przybywa. Widzimy też wzrost zainteresowania szczepieniami podstawowymi - dodał.



Przypomnę, że Europejska Agencja Leków dopuściła już dawkę przypominającą dla wszystkich powyżej 18. roku życia. (...) My to też rozważamy - czy nie wprowadzić dawki przypominającej dla osób z niższych roczników - przyznał Kraska.



Myślę, że warto, by tę dawkę przypominającą podać, by jednak zabezpieczenie było zdecydowanie większe, niż po tym podstawowym cyklu szczepień - powiedział wiceminister zdrowia.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 3000 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 60 chorych na Covid-19.





Kto może dostać trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19?

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko Covid-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż sześć miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19. Szczepionką do szczepienia przypominającego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.



Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.



Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Pfizer) z zachowaniem minimum sześciu miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.



W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominjące, kierując się zaleceniami określonymi w komunikacie resortu zdrowia