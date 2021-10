Kolejki na testy na obecność koronawirusa i ponowny wzrost liczby szczepień, wyścig po przepustkę Covid-19 w ostatniej chwili - tak prasa we Włoszech opisuje godziny poprzedzające wejście w życie obowiązku posiadania "paszportu sanitarnego" przez wszystkich pracujących.

Wszedł w życie wymóg przepustek Covid-19 we wszystkich miejscach pracy / MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA

Od dziś we Włoszech do miejsca pracy może wejść tylko ten, kto ma tzw. Green Pass, wystawiany na podstawie szczepienia, wyleczenia z Covid-19 lub testu z ostatnich 48 godzin.

To najbardziej surowe przepisy antypandemiczne w Europie.

Pracownik, który wejdzie do miejsca pracy bez przepustki, może zostać ukarany grzywną od 600 do 1500 euro. Pracodawcy za brak kontroli grozi kara od 400 do 1000 euro.

Prasa zastanawia się, czy początek obowiązywania wymogu nie okaże się "czarnym piątkiem", czyli chaosem w komunikacji i w wielu usługach oraz utrudnieniami w produkcji.

Dzienniki zgodnie podkreślają, że w pierwszym dniu może dojść wręcz do paraliżu nie tylko z powodu inauguracji kontroli przepustek, ale zapowiedzianych strajków, manifestacji i blokad dróg przez ich przeciwników.

"Corriere della Sera" przestrzega Włochów, że muszą liczyć się z utrudnieniami w codziennej aktywności; od dojazdu do pracy, podróż autostradą, po zakupy w sklepie.

Spodziewany jest szturm na apteki, gdzie wykonywane są błyskawiczne testy w cenie 15 euro.

W całych Włoszech niezaszczepionych jest 18 tys. policjantów. To także budzi obawy w związku z tym, że może zabraknąć funkcjonariuszy do patrolowania ulic i zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w tych gorących dniach protestów i wieców.

Kolejny zagrożony paraliżem sektor to transport drogowy, jeśli do zapowiedzianych protestów dołączy duża grupa niezaszczepionych kierowców tirów. To może utrudnić dostawy żywności do sklepów i lokali gastronomicznych - zaznacza "Corriere della Sera".

Nie zaszczepiło się co najmniej 100 tys. pracowników rolnych, pracujących obecnie na polach przy zbiorze winorośli, oliwek i jabłek.

We Włoszech dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęło ponad 80 proc. osób powyżej 12. roku życia.