Jednorazowe nagrody dla ponad 50 tysięcy policjantów oraz podwyższenie uposażeń dla około 200 funkcjonariuszy z kadry kierowniczej. KGP w związku z działaniami w dobie pandemii koronawirusa przeznaczyła na nagrody dla policjantów 54 miliony złotych - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Szeregowi funkcjonariusze dostaną co najmniej tysiąc złotych brutto. Szefostwo KGP argumentuje, że policjanci pełniąc służbę w sanitarnych punktach kontrolnych, na granicach, czy kontrolując osoby na kwarantannie, wykonywali obowiązki z narażeniem zdrowia a nawet życia.



W związku ze zwalczaniem epidemii - jak to ujęła Komenda Główna Policji - policjanci ponad siedem milionów razy sprawdzali osoby na kwarantannie.



Jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą policji, zdecydowano o podwyższeniu dodatków funkcyjnych średnio o 500 złotych. Decyzja objęła około 200 komendantów, ich zastępców, dyrektorów czy naczelników policji.



Trzeba pamiętać, że to stały składnik wynagrodzenia, mający także wpływ na przyszły wymiar emerytury. KGP tłumaczy, że dodatki nie były podnoszone od dawna.



Dodatkowo - w dobie pandemii koronawirusa - kadra kierownicza policji wyrobiła nadgodziny, za które nie otrzymuje ekwiwalentu. Dlatego pobory dowódców wzrosły.

Środki pochodzą z budżetu policji. Nie wymagały pozyskania z innych źródeł

Policjanci (...) wielokrotnie rezygnowali z zaplanowanych urlopów, a ci, którzy musieli być objęci kwarantanną, natychmiast po jej zakończeniu wracali doi służby, aby wesprzeć koleżanki i kolegów. Od początku wprowadzenia stanu epidemii polscy policjanci, na zasadzie wielokrotności, wykonali aż 1 727 796 służb związanych tylko i wyłącznie ze zwalczaniem pandemii - czytamy w oświadczeniu KGP przesłanym redakcji RMF FM.



Wszystkim policjantom na stanowiskach wykonawczych zostanie wypłacony również ekwiwalent za przepracowane nadgodziny, na co przeznaczono 140 milionów złotych z budżetu policji.



Mając na uwadze, że policjanci stanowisk kierowniczych, wspierając podległych funkcjonariuszy, wykonują swoje obowiązki często po 12-14 godzin dziennie, wykazując tysiące nadgodzin, w ostatnim czasie również w zastępstwie pracowników i funkcjonariuszy przebywających na kwarantannie oraz wykonujących dodatkowe zadania, celem wyrównania dodatków przeznaczono na ten cel ok. 100 tys. złotych - informuje KGP.



Związane jest to również ze zmianami na stanowiskach kierowniczych i towarzyszącymi temu awansami policjantów na wyższe stanowiska służbowe - czytamy w oświadczeniu.



Wszystkie środki finansowe, przyznane policjantom, pochodzą z budżetu policji i nie wymagały pozyskania funduszy z innych źródeł - zapewnia KGP.