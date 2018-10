Do kaliskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu mieszkańcowi Kalisza. Prokuratura zarzuca mu pobicie ze skutkiem śmiertelnym ojca i znęcanie się nad matką.

Mężczyzna przebywa w areszcie (zdj. ilustracyjne) / Krzysztof Kot / RMF FM

28-letni Michał C. mieszkał z rodzicami w jednopokojowym mieszkaniu w kamienicy przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu.

Do zabójstwa doszło 9 lutego, ale sprawa wyszła na jaw dopiero w czwartek 15 lutego. Tego dnia znaleziono zwłoki mężczyzny w jednym z mieszkań przy ulicy Częstochowskiej w Kaliszu. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 28-letniego kaliszanina, syna ofiary, który trafił do policyjnego aresztu - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Jak ustaliła prokuratura, podczas kłótni Michał C. chwycił nóż i zadał nim 62-letniemu ojcu kilka ciosów.



28-latek spowodował u swojego ojca rany cięte rąk, bił go i kopał po całym ciele, szczególnie w okolice klatki piersiowej i głowy. Te obrażenia doprowadziły do śmierci 62-latka - mówi Meler.



Michał C. położył ojca na kanapie i zostawił bez pomocy. Ojciec oskarżonego zmarł - jak wykazała sekcja zwłok - po kilku godzinach od pobicia. Zwłoki leżały w mieszkaniu przez siedem dni. Dopiero wtedy syn ofiary poinformował o wszystkim swojego kuratora. Michał C. był wcześniej karany.



Zdarzeniu przyglądała się chora matka, która ze względu na stan zdrowia nie mogła wezwać pomocy. Nie porusza się samodzielnie.



Drugi zarzut dotyczy pozbawienia wolności matki oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad kobietą. Mężczyzna uniemożliwił matce kontakt z osobami trzecimi, głodził ją, nie dostarczał płynów i nie pielęgnował - powiedział prokurator.



Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.



Wskazał, że nie chciał doprowadzić do śmierci pokrzywdzonego, a do samego zdarzenia doszło z uwagi na istniejący pomiędzy nim a ojcem konflikt o podłożu osobistym - powiedział Meler.



Oskarżonemu grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Przebywa w areszcie.

(mpw)