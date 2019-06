Od niedzieli na kolei zaczęła obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy. Pociągi dalekobieżne wróciły m.in. na modernizowaną linię z Warszawy do Poznania. Skróci się czas podróży koleją na niektórych trasach - zapewniają PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywać do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalpasazera.pl i na rozklad-pkp.pl.



Na czas wakacji PKP PLK zapowiada m.in., że od 22 czerwca będzie bezpośredni dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego bez przesiadek do autobusów na modernizowanej linii Skawina - Sucha Beskidzka i Chabówka-Zakopane.



Z kolei od 20 czerwca wrócą pociągi sezonowe ze Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby.

Koniec niektórych remontów

Na modernizowaną linię z Warszawy do Poznania powróciły już pociągi dalekobieżne - pojadą nią wszystkie ekspresy PKP Intercity oraz składy TLK Zielonogórzanin, IC Gałczyński, TLK Paderewski, IC Barbakan.



Ok. godz. 6 z Gorzowa Wielkopolskiego wyruszył pierwszy pociąg, który przejechał zmodernizowaną estakadą. Przez dwa lata była ona wyłączona z ruchu z powodu remontu.



Jednocześnie funkcjonowanie kończy autobusowa komunikacja zastępcza między przystankiem kolejowym Gorzów-Wschodni a główną stacją w mieście.



Na Dolnym Śląsku od niedzieli po blisko 10 latach pociągi jeżdżą po zmodernizowanych torach z Legnicy do Lubina. Czas przejazdu na linii to ok. 16 min, a z Lubina do Wrocławia ok. 1 h 15 min. Na trasę w ciągu doby wyjadą w sumie 24 pociągi.



Poza powrotem pociągów na zmodernizowane tory oddano do użytku również nowe przystanki, np. Rzeszów Zachodni, a także nowe perony m.in. na trasach Częstochowa-Zawiercie i Chybie-Sumina.