​Warto ogłosić nową doktrynę narodową, doktrynę piastowską opartą na sile, a nie tylko na marzeniach i aspiracjach - mówił w piątek w Gnieźnie premier Donald Tusk. Szef rządu wypowiedział te słowa przy okazji uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski.

Donald Tusk proponuje nową doktrynę narodową, doktrynę piastowską (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Premier zaproponował ogłoszenie nowej "narodowej doktryny piastowskiej", opartej na sile, determinacji i mądrych decyzjach, nawiązując do dziedzictwa Bolesława Chrobrego

Polityk wygłosił te słowa na uroczystościach związanych z 1000-leciem koronacji pierwszego króla Polski

Podczas zgromadzenia posłów i senatorów Tusk mówił o rządach pierwszych Piastów, koronacji Bolesława Chrobrego i drodze ku Zachodowi. Zauważył, że wtedy nie było "jakichś prosto wyliczalnych korzyści, nie było funduszy europejskich". Była - jak wskazał - wspólnota pewnych wartości, którą niewielu wtedy podzielało, a ponadto była świadomość zagrożeń militarnych i politycznych.

Ta decyzja (o drodze ku Zachodowi) wymagała niezwykłej wyobraźni, braku kompleksów, odwagi i też zdrowego rozsądku. To była decyzja na miarę tysiąclecia, ta decyzja opłaciła się Polsce wtedy i tysiąc lat później. Tak, dziś też się opłaca - ocenił.

Jak mówił, gdy czasami słyszymy głosy narzekające na to, że Polacy muszą płacić jakąś cenę za przynależność do wspólnoty Zachodu, za uczestnictwo w UE, "to wyobraźmy sobie, ile samozaparcia, ile poświęcenia, ile wyobraźni musieli wykazać ci, którzy tysiąc lat temu podjęli taką decyzję". Podkreślił, że determinacja i mądre decyzje Bolesława Chrobrego ukształtowały Polskę i do dzisiaj pozostają w mocy.

Dlatego może dzisiaj warto bez zbędnego patosu ogłosić nową narodową doktrynę, doktrynę piastowską. Doktrynę opartą na sile, nie na złudzeniach, nie tylko na marzeniach, nie tylko na aspiracjach, ale też na sile - powiedział Tusk. Czymże są w polityce marzenia, aspiracje, plany bez siły? Nikt lepiej tego nie rozumiał niż bohater dzisiejszej uroczystości, Bolesław Chrobry - mówił.

Wizerunek orła piastowskiego na krakowskiej Bramie Floriańskiej / Shutterstock

Obchody w Gnieźnie

Posłowie i senatorowie zgromadzili się w piątek w Gnieźnie na uroczystości z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego.

W kolebce państwa polskiego obecny był także prezydent Andrzej Duda, który oddał hołd pierwszym królom Polski, podkreślając ich wkład w budowę suwerennego państwa.

Staję tu, jako głowa państwa polskiego, aby w imieniu moich rodaków pokłonić się Bolesławowi Chrobremu i Mieszkowi II Lambertowi. Monarchom, którzy w roku Pańskim 1025 jako pierwsi przywdziali koronę niezawisłych władców Królestwa Polskiego. Suwerenom państwa współtworzącego europejską christianitas, a więc wspólnotę, której fundamentami i spoiwem stały się Dekalog i wartości od tysiąca lat kształtujące naszą tradycję, kulturę i tożsamość - powiedział prezydent.

Z całą pewnością Bolesław Chrobry pozostawił po sobie jedno słowo, najwyższej wagi - słowo Polska - mówił z kolei premier Donald Tusk. Szef rządu oceniał, że różnice między frakcjami politycznymi są mniej istotne niż nasza ojczyzna jako całość. Zwrócił także uwagę, że żadna partia i żaden polityk nie mają monopolu na polskość.