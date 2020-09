Przez całą noc sejmowa komisja rolnictwa nieprzerwanie pracowała nad "Piątką dla zwierząt" autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przeciw ustawie, której twarzą jest Jarosław Kaczyński, opowiadają się Solidarna Polska, Konfederacja i PSL. Wątpliwości mają też posłowie Porozumienia.

Posłowie na sali obrad w pierwszym dniu 17. posiedzenia Sejmu / Marcin Obara / PAP

W ciągu nocy zgłoszone zostały dziesiątki poprawek. Wyniki głosowania nad niektórymi zmianami zaskakiwały posłów. Na przykład w sprawie uboju rytualnego, który według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, miał zostać ograniczony do minimum. Tak się jednak nie stało. Na obecnym etapie prac te zmiany zostały wykreślone - również głosami posłów PiS-u.

Podczas nocnych głosowań wielu posłów nie wiedziało, nad jakimi poprawkami głosuje, Konfederacja wielokrotnie postulowała o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy, politycy chcieli odłożyć pracę do rana, ale z sali słychać było głos jednego z posłów PiS-u, który powiedział "mamy ten projekt dzisiaj uchwalić".



Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski, to wytyczne kierownictwa PiS-u po tym jak Jarosław Kaczyński zdenerwował się, że aż 35 posłów PiS-u chciało wyrzucenia projektu do kosza już w pierwszym czytaniu.



Biuro Legislacyjne podkreślało też, że cały projekt ustawy podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, a to oznaczałoby przerwę w procedowaniu projektu.

Po środowym posiedzeniu Sejmu posłowie skierowali ustawę do prac komisji

Podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o dalszych pracach w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.



Za odrzuceniem projektu było 35 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości. Za wyrzuceniem ustawy do kosza głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą.



Posłowie Solidarnej Polski, którzy głosowali za odrzuceniem projektu PiS zmian w ustawie o ochronie zwierząt, oczekiwali, że PiS zgodzi się wprowadzić do niej kilka poprawek. Chodzi m.in. o wydłużenie z proponowanych 12 miesięcy do 10 lat vacatio legis (okresu wejścia w życie) dla przepisów wprowadzających zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz eksportu mięsa z tzw. uboju rytualnego. Jednak poprawka została odrzucona podczas głosowania w komisji. Druga z poprawek miałaby wydłużyć do 3 lat (z proponowanych 6 miesięcy) vacatio legis dla przepisów dotyczących zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi.



W środę tuż przed godz. 23 Sejm przerwał obrady. Wznowi je dziś o godz. 9.



"Piątka dla zwierząt"

"Piątka dla zwierząt", to flagowy projekt Jarosława Kaczyńskiego, zakładający m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego . Temu sprzeciwiają się rolnicy i hodowcy, których przed siedzibą partii rządzącej przy ul. Nowogrodzkiej zgromadziło się w środę kilka tysięcy.



Demontujący przeszli pod Sejm, do środka weszła jedynie delegacja. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak powiedział, że obrady sejmowe nie zostały przerwane, w związku z czym nikt nie wysłuchał postulatów delegacji.