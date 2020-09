Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu tzw. "ustawy o bezkarności" do Komisji Finansów Publicznych. W bloku głosowań posłowie zdecydowali również o dalszych pracach w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Za odrzuceniem projektu było 35 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości. Za wyrzuceniem ustawy do kosza głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą na czele, ale nie tylko.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Trwają pierwsze po wakacjach obrady Sejmu. Posłowie zdecydowali o ponownym skierowaniu projektu noweli tzw. ustawy covidowej, którego celem ma być wprowadzenie rozwiązania wyłączającego przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19, do Komisji Finansów Publicznych.

- Dalsze prace będą prowadzone nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw będą prowadzone w Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi. Za odrzuceniem projektu w całości głosowało 35 posłów klubu parlamentarnego PiS. Mowa o wszystkich posłach Solidarnej Polski i części parlamentarzystów z partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Wewnątrz Zjednoczonej Prawicy pojawiły się konflikty na tle tych projektów, jednak jak zapowiedział Ryszard Terlecki - podczas głosowania będzie obowiązywała dyscyplina partyjna. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji o cudzoziemcach, przygotowany w związku z nowelizacją europejskiego kodeksu wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

- W środę po południu - w związku ze zgłoszonymi poprawkami - projekt wrócił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

- Kluby parlamentarne poparły poselski projekt ustawy, który poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia mieliby mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

- Wszystkie sejmowe kluby opowiedziały się w środę za projektem nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który zakłada m.in. możliwość awansowania pracowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Sejm będzie głosował nad projektem zapewne w czwartek.



Wideo youtube

21:06

Posłowie debatują o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.







21:05

Do 3. czytania ustawy posłowie przejdą w bloku głosowań.





20:51

Posłowie debatują o projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.





20:33

Posłowie debatują o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.









20:32

Do 3. czytania ustawy posłowie przejdą w bloku głosowań.





20:22

Posłowie rozpoczęli dyskusje o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.







20:14

Za odrzuceniem projektu o zmianie ustawy o ochronie zwierząt głosowali m.in. wszyscy posłowie z Solidarnej Polski, w tym: Tadeusz Cymański, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Wójcik, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro, Michał Woś, z Porozumienia Andrzej Sośnierz, z PiS m.in. Anna Cicholska, Zbigniew Dolata, Jan Duda, Teresa Glenc, Mariusz Gosek, Agnieszka Górska, Maciej Górski, Teresa Hałas, z PSL m.in. Marek Sawicki, Stanisław Tyszka oraz cały klub Konfederacji.





20:07

Aż 35 posłów klubu PiS-u chciało natychmiastowego wyrzucenia do kosza projektu ustawy o ochronie zwierząt, której twarzą jest Jarosław Kaczyński.

Wniosek w tej sprawie złożyła Konfederacja. Nie uzyskał on jednak większości, dlatego Sejm będzie kontynuował prace nad nowymi przepisami, które między innymi mają zakazać hodowli zwierząt futerkowych.

Prezes PiS niemal natychmiast po glosowaniu dostał listę z nazwiskami posłów, którzy zagłosowali za wyrzuceniem ustawy do kosza. Chwilę później z szefem klubu Ryszardem Terleckim - poszedł na naradę między innymi w tej sprawie.

Za wyrzuceniem ustawy do kosza głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą na czele, ale nie tylko ... prezesowi PiS-u sprzeciwiło się też kilkunastu posłów jego partii. Co znaczące w głosowaniu nie wzięło udziału aż 20-tu posłów partii rządzącej.

Solidarna Polska przygotowała poprawki do projektu, które zakładają wejście w życie zakazu hodowli zwierząt futerkowych dopiero za 10 lat.

Stronnik Zbigniewa Ziobry - poseł Norbert Kaczmarczyk - stawia jednak ostrą kontrę Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Poprawki nazywam trochę jak przyprawianie złej zupy. Ustawa ogólnie jest zła i po pierwsze trzeba ją obalić - mówił.





19:50

Znamy szczegóły dotyczące głosowania ws. odrzucenia w całości projektu ustawy o zmianie ustaw o ochronie zwierząt.





/ RMF FM







19:24

Sejm rozpoczął rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między rządem RP a rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie 15 sierpnia br. Umowę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpisali sekretarz stanu USA Michaela Pompeo oraz szef MON Mariusz Błaszczak.



Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej została politycznie uzgodniona pod koniec lipca. Porozumienie ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA, których liczebność - zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami prezydentów obu państw - ma wzrosnąć o około 1000, do ok. 5,5 tys. Deklaracja z września ub.r. wskazała także miejsca stacjonowania amerykańskich sił lądowych i powietrznych w Polsce. Pod koniec lipca Pentagon ogłaszając plany redukcji i zmiany rozlokowania sił USA w Europie zapowiedział umieszczenie w Polsce wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu USA, które ma liczyć ok. 200 żołnierzy.







19:21

Posłowie zobowiązali Komisję do przekazania sprawozdania ws. ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt jeszcze w czasie tego posiedzenia Sejmu.







19:14

Posłowie zdecydowali dalszych pracach nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw w Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi.







19:11

Obrady zostały wznowione.







19:04

Trwa przerwa w obradach.





19:03

Solidarna Polska złoży poprawki do ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ochronie zwierząt.

Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, mają one dotyczyć zakazu hodowli zwierząt futerkowych, uboju rytualnego, a także kompetencji organizacji pozarządowych do interweniowania w przypadku złego traktowania zwierząt.

Stronnicy Zbigniewa Ziobry nie chcą zgodzić się na natychmiastowy zakaz hodowli zwierząt futerkowych, twierdzą też, że kompetencje organizacji pozarządowych mogą dać im za duże kompetencje. Stanowisko PiS-u - przynajmniej na razie - wydaje się nieugięte. Szef klubu PiS zapowiedział, że w tej sprawie będzie obowiązywała dyscyplina, za której złamanie grozi nawet wyrzucenie z klubu.

Poprawki Solidarnej Polski mogą jednak zyskać poparcie Konfederacji i Ludowców. Marek Sawicki zapowiedział, że ustawa PiS-u w obecnym kształcie nie zyska ich poparcia. Na świecie jest tendencja do rezygnowania z hodowli zwierząt futerkowych, ale trzeba to zrobić w sposób cywilizowany - podkreślał poseł.





18:57

Dyskusja została zamknięta. Do głosowania ws. skierowania projektów dot. ochrony zwierząt do komisji posłowie przystąpią w bloku głosowań.







18:53



Grzegorz Puda odpowiada na pytania posłów. W tej chwili głosujemy po raz pierwszy. Mamy konsensus ponad polityczny co do projektu ustawy o ochronie zwierząt (...). Tak naprawdę to wielka szansa, żeby pokazać Europie, że jesteśmy nowoczesnym krajem.







18:46

Konsekwentnie i w całości bronimy polskich rolników, polskich hodowców, wolności gospodarczej i konstytucji. W imieniu Konfederacji składam wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu - mówił podczas debaty Krzysztof Bosak.









18:30

Po Covid-19 trzeba będzie odbudowywać gospodarkę, każda jej gałąź będzie potrzebna. Rezygnujmy z hodowli zwierząt futerkowych, ale z okresem przejściowym lub z odszkodowaniami - mówił poseł Marek Sawicki.









18:15

Poseł Beata Maciejewska podczas debaty o propozycjach zmian dot. ochrony zwierząt: Poprzemy obie ustawy. Trzeba dbać o dobrostan zwierząt i o dobrobyt ludzi. Trzeba tworzyć konsensus, by ludzie, kt. dotąd pracowali w pewnych przemysłach, mogli czuć się bezpiecznie.









17:57

Małgorzata Tracz (KO): "Branża futrzarska oparta jest na modelu biznesowym, w którym z cierpienia zwierząt czerpane są przez wąską grupę ludzi gigantyczne zyski. Firmy futrzarskie odpowiadają tylko za 0,08 procent PKB".

17:42

Hodowla zwierząt na futra powinna być zakazana i nie możemy się tego bać - zaznaczyła Małgorzata Tracz. Apelowała o przyjęcie poprawek KO i wskazała, że Koalicja Obywatelska popiera oba projekty. Wspólnie możemy zamknąć piekło zwierząt futerkowych w Polsce. Wspólnie możemy odmienić los milionów zwierząt, nie bójmy się tego zrobić - apelowała.



17:38

Poseł Suski pokazał zdjęcia z ferm futerkowych. Tego chcemy się pozbyć. Chcemy być państwem, które nie będzie się wstydzić za to, że jesteśmy wytykani za tak haniebne procedery - mówił. Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy.



17:30

To wielka chwila dla Polski. Nasz kraj od wielu lat zmienia się, niestety czasem za wolno, w dobrą stronę. Człowiek, który kocha zwierzęta, kocha ludzi (...). Te kraje, które szanują zwierzęta, szanują ludzi, bo dobro i miłość jest kierowane do wszystkich żyjących (...). Dzisiaj pracujemy na ustawą, która jest ustawą poprawiającą Polskę w kierunku kraju, który jest humanitarny. Kraju, który przestrzega zasad miłości - mówił w Sejmie Marek Suski. Argumentował, że w wielu krajach UE zakaz hodowli zwierząt na futra już obowiązuje. Wystąpienie Suskiego przerywali posłowie Konfederacji. Jeśli chodzi o ubój rytualny, spróbujemy dać poprawkę, która zrekompensuje tym ludziom (rolnikom) straty - twierdził Suski.





17: 14

Rozpoczęło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Projekt uzasadnia Grzegorz Puda. Fakt, że fermy futrzarskie znajdują się na terenach wiejskich nie powoduje, że mamy do czynienia z działalnością rolniczą. Fermy futrzarskie to przemysł, który z gospodarnością i pragmatyzmem prawdziwych rolników nie ma nic wspólnego. Ponad 140 udokumentowanych protestów mieszkańców wsi i małych miejscowości jest tego dobitnym przykładem - mówił.











17:13

Projekt o zmianach w prawie kolejowym został skierowany do Komisji ds. Infrastruktury.







17:08

Lider PO Borys Budka poinformował, że w klubie Koalicji Obywatelskiej podczas głosowania nad zmianami w ustawie o ochronie zwierząt będzie obowiązywać dyscyplina.

Raz jeszcze chcę zapewnić, że posłowie KO będą głosować za ustawą o zakazie hodowli zwierząt futerkowych - powiedział Budka po zakończeniu obrad klubu. Dodał, że podczas głosowania w Sejmie nad ustawą dotyczącą ochrony zwierząt w klubie KO ma obowiązywać dyscyplina.



Budka poinformował zarazem, że posłowie Koalicji zgłoszą szereg poprawek do projektu. Poprawki te będą miały na celu między innymi zapewnienie odszkodowań dla rolników i pracowników w przypadku konieczności zamknięcia ich firm - wyjaśnił szef Platformy.



Według posłanki KO Doroty Niedzieli poprawek ma być w sumie 11 i mają dotyczyć również wprowadzenia całkowitego zakazu trzymania zwierząt domowych (głównie dotyczy to psów) na uwięzi.





17:02





16:49

Trwa sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.







16:46

Do 3. czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowanań.







16:45











16:44

Duże utrudnienia wciąż w centrum Warszawy. Z placu Bankowego przed gmach Sejmu ruszyła grupa kilkuset osób, które są przeciwko kontrowersyjnemu projektowi tak zwanej ustawy covidowej. Nie zgadzam się z tym, żeby byli równi i równiejsi wobec prawa - mówiła reporterowi RMF FM jedna z protestujących.







16:00

Trwa sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.





15:59

Sejm skierował projekt do komisji.





15:33

Trwają wystąpienia przedstawicieli klubów parlamentarnych.







15:28

Trwa sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.









15:16

Państwo pobierające podatek spadkowy to hiena cmentarna, równie dobrze moglibyście wyrywać trupom złote zęby. Dlatego z zasady będziemy popierać każdy projekt ograniczający zakres tego wyzysku - mówił w imieniu Konfederacji Dobromir Sośnierz.







15:07



Trwa sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn/







15:00

Sejm ponownie skierował projekt do komisji finansów publicznych w celu przestawienia sprawozdania.







14:57

Nie chciałabym, abyście państwo tak łatwo nas oskarżali. Padły słowa o złodziejach, krętaczach... Pełne prawo jest zastosoawane właśnie w tym przepisie, który w formie poprawki został złożony. Nikt, kto będzie łamał prawo w celu uzyskania korzyści będzie karany - mówiła Anna Milczanowska.





14:45

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski chciał ogłosić przerwę, bo w ławach sejmowych nie ma żadnego przedstawiciela rządu, a zwyczajowo to właśnie ktoś z rządu odpowiada na pytania posłów. Wnioskodawczyni Anna Milczanowska wskazała jednak, że nie ma na to szans, więc Zgorzelski poprosił posłankę PiS o przedstawienie odpowiedzi.





14:44

Prawo wstecz nie może działać - powiedział Janusz Korwin-Mikke.







14:36

To głosowanie - jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli stanie się faktem, przegłosujecie te bezprawie - będzie matką tysiąca afer. Wasi liderzy mają problemy z prawem. Pan Kaczyński powinien być ścigany za dwie wieże, pan Kamiński, pan Morawiecki, pan Sasin za próbę zorganizowania nielegalnych wyborów, pan Ziobro za wykorzystywanie środków unijnych do celów partyjnych (...). Dzisiaj wykorzystujecie Covid, żeby uczynić ich bezkarnym. Powiem tak, wy wszyscy, którzy podniesiecie za tym rękę będziecie sądzeni na mocy artykułu 258 kodeksu karnego, bo jesteście zorganizowaną grupą przestępczą, która gwałci Sejm po to, żeby siebie samego uczynić bezkarnym - twierdzi Sławomir Nitras.







14:27

Czy naprawdę jesteście tak bezczelni, że dla uzyskania własnej bezkarności chcecie wprowadzić przepis w związku z którym ludzie nie będą ponosić odpowiedzialności za przestępstwa, jeżeli tylko wykażą przeciwdziałanie Covid-19? Czy chcecie, żeby policja mogła pobić kogoś, bo nie ma maseczki? Czy chcecie, by ktoś mógł przekroczyć prędkość, bo wiezie leki? (...) Przyjmijcie przepis, że członkowie PiS nie ponoszą odpowiedzialności za cokolwiek, a nie narażajcie całego społeczeństwa na kolosalne szkody spowodowane waszą nieodpowiedzialnością - mówił poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski.





13:53

Proponowane rozwiązania nie wprowadzają bezkarności, tylko regulują przepisy dotyczące działalności w stanie wyższej konieczności - mówił poseł PiS Andrzej Kosztowniak. I jak zapowiedział klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za projektem tzw. ustawy covidowej.



13:48

Kuriozum na skalę światową - komentował Władysław Teofil Bartoszewski.



13:45

Władza po raz pierwszy w historii demokratycznych państw przyznaje sobie immunitet absolutny wstecz, który umożliwia uwłaszczanie się na przestępstwach - mówił Piotr Borys.



13:41

W imieniu Konfederacji wypowiedzieli się Grzegorz Braun oraz Krzysztof Bosak. Obaj przekonują, że Konfederacja jest zdecydowane przeciwna omawianemu projektowi uchwały. Świadomość kryminalnego charakteru ustawy musi być ugruntowana. Jesteście zaalarmowani sytuacją - mówi Grzegorz Braun, podkreślając, że nikt z PiS nie broni projektu. Co wy szykujecie, skoro potrzebujecie ustawy "Bezkarność+"?

13:28

13:25

Co maja powiedzieć lekarze, którym zaostrzono kary za błędy? Albo przedsiębiorcy, którym prewencyjnie będzie można zajmować majątki? - pytał poseł Krzysztof Paszyk, który wypowiadał się jako przedstawiciel Koalicji Polskiej.

13:24

13:22

Delegacja protestujących przeciwko projektowi dot. zmian w ustawie o ochronie zwierząt weszła do Sejmu - poinformowała PAP jedna z przedstawicielek z Instytutu Gospodarki Rolnej, która bierze udział w proteście.



13:18

Włodzimierz Czarzasty zabrał, jako przedstawiciel Lewicy. Jak przekonywał - wszyscy ci, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością będą bezkarni. Będzie można kraść, oszukiwać, używać siły i uzasadnić to walką z pandemią - mówił Czarzasty.

13:15

13:14

Podczas pierwszego czytania na sejmowej komisji swoje wątpliwości co do projektu sygnalizowali sejmowi legislatorzy. Biuro legislacyjne ma pewne wątpliwości co do sformułowania tego przepisu. Przepis został sformułowany w sposób bardzo ogólny i potencjalnie może działać w bardzo szerokim zakresie - przekazał przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Jak podkreślał, przepis powinien być skonstruowany z maksymalną precyzją i szczegółowością.



13:12

Projekt zawiera przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

13:10

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w sierpniu zaproponowali posłowie PiS.

O kontynuowaniu prac nad propozycją po pierwszym czytaniu zadecydowała większość sejmowej Komisji Finansów Publicznych, odrzuciwszy wcześniej m.in. wniosek klubu KO o odrzucenie projektu w całości.