Sejmowa komisja rolnictwa poparła w czwartek rano kilka poprawek do projektu noweli ustawy autorstwa PiS o ochronie zwierząt. Najważniejsza z nich to wykreślnie z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny, o co wnioskowała Konfederacja. Poprawka proponowana przez Solidarną Polskę i Porozumienie - według której zakaz hodowli zwierząt futerkowych miałby wejść w życie dopiero za 10 lat - została odrzucona.

