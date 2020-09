"Serce krwawi, ale rozum się cieszy, kiedy popatrzymy na to co się zdarzyło z perspektywy doświadczonego polityka" – komentował Krzysztof Gawkowski odejście z klubu Lewicy Hanny Gill-Piątek. Posłanka rozpoczęła współpracę z Szymonem Hołownią. "Jakbym miał wybierać, kiedy posłowie mają odchodzić z klubu, to lepiej na początku kadencji, niż na jej końcu" – dodał polityk, gość Porannej rozmowy w RMF FM.





Wideo youtube



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gawkowski o Hołowni: Po co opowiadać banialuki. Zachowuje się tak samo, jak inni politycy

Nie będziemy szukali wrogów na opozycji, ani nie będziemy mówić, że nie będziemy z nikim współpracowali - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM przewodniczący klubu Lewica. Jak przypomniał Gawkowski, Szymon Hołownia mówi o tym, że chce innej polityki, chce do niej wprowadzić nowe standardy. Jeżeli rozpoczyna od podbierania innych posłów, to robi dokładnie to samo, co inni - komentował gość Roberta Mazurka.

Jak dodaje, nie spodziewał się czegoś innego i komentuje: Po co opowiadać takie banialuki. Hołowni ręce są tak samo czyste, jak każdego innego polityka.

Robert Mazurek przekonywał, że Lewica jest bardzo silna w Polsce. Lewica powinna podnosić pensję minimalną, walczyć z bezrobociem o prawa zwierząt i rozwijać wielkie inwestycje państwowe. To wszystko robi Prawo i Sprawiedliwość - wymieniał gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM. To ten okropny "Kaczafi", którym straszycie swoje dzieci złożył ustawę o ochronie zwierząt - przypomniał Mazurek. Lewica złożyła projekt ustawy o rzeczniku praw zwierząt po to, żeby nie było afer futrzarskich i po to, żeby występy zwierząt w cyrku były zakazane, a dzisiaj mówimy, że nikt tego nie robi. Lewica jest pracowita i zawsze będzie - odpowiedział na zarzuty szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.