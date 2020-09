Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem filetów z kurczaka w marynacie, sprzedawanych w sieci sklepów Żabka. W trzech partiach produktu wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis.

/ GIS /

GIS podaje, że w wyniku działań urzędowych władz Włoch wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow w 3 partiach filetów z kurczaka w marynacie.

Podczas postępowania przeprowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ustalono, że podudzia z kurczaka pozyskane z jednej z trzech partii ubojowych, których dotyczyło powiadomienie Włoch zostały poddane mrożeniu w zakładzie jednego z obiorców mięsa świeżego - czytamy na stronie inspektoratu.

GIS ostrzega, że spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt - PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G

Numer partii: 2050618

Data mrożenia: 06.05.2020

Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020

Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363

Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań