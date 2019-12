Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie o możliwym sztormie na Bałtyku. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 10 stopni w skali Beauforta. IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem w ośmiu powiatach.

Zdjęcie ilustracyjne / Ray Bilcliff / Pexels

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni wydało w poniedziałek ostrzeżenie o możliwym silnym sztormie na Bałtyku. Wiatr może osiągnąć 10 stopni w skali Beauforta.