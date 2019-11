"Odnieśliśmy wiele sukcesów, także w tych dziedzinach, w których reformy z natury rzeczy muszą dotyczyć wielu kadencji" - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki podsumowując poprzednią kadencję swego rządu. Premier Morawiecki złożył na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dymisję rządu.

Dzisiaj 500 plus wydaje się projektem banalnym, banalnie oczywistym, ale wiemy doskonale, w jakich okolicznościach było on wdrażany. Wiemy, jak wiele dobrego zrobił dla likwidacji ubóstwa, dla zmniejszenia nierówności, dla poprawy całej gospodarki, dla wyrównania szans milionów polskich rodzin - mówił Morawiecki w przemówieniu wygłoszonym przy okazji składanej dymisji.



Jak ocenił, "odnieśliśmy bardzo wiele sukcesów". Instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, podkreślają wagę i sukces naszego nowego modelu gospodarczego, nowej polityki strukturalnej, nowej polityki przemysłowej - mówił. Dodał, że znacząco udało się ograniczyć biurokrację np. poprzez wyraźne ograniczenie objętości uchwalanego prawa.



Zaznaczył, iż tym działaniom jego ugrupowanie zawdzięcza zwycięstwo w wyborach parlamentarnych sprzed miesiąca.



Właśnie w czasach naszych rządów, przez poprzednie cztery lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności i demokracji - podsumował premier.



